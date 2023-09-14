Дибанго и Григорчук – лучшие игрок и тренер УПЛ в июле-августе
Награды получили защитник «Кривбасса» и тренер «Черноморца»
По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победили представители «Кривбасса» и «Черноморца».
На первом этапе опросили спортивные сайты Украины, каждый из которых назвал претендентов в обеих номинациях. После подсчета голосов были выведены четверки лучших футболистов и тренеров УПЛ июля-августа сезона 2023/24 годов.
Итак, по итогу опроса, в голосовании за топ-футболиста приняли участие: Кирилл Фесюн («Колос»), Дмитрий Крыськив («Шахтер»), Иван Дибанго («Кривбасс»), Юрий Климчук («Рух»).
В голосовании за топ-наставника приняли участие: Виталий Пономарев («Рух»), Юрий Вернидуб («Кривбасс»), Патрик ван Леувен («Шахтер»), Роман Григорчук («Черноморец»).
После определения 8-ми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в июле-августе.
Результат выбора болельщиков таков:
Лучший футболист:
Иван Дибанго – 50.9% голосов
Юрий Климчук – 33.2%
Дмитрий Крыськив – 10.7%
Кирилл Фесюн – 5.2%.
Лучший наставник:
Роман Григорчук – 43.8% голосов
Юрий Вернидуб – 32.3%
Виталий Пономарев – 20.9%
Патрик Ван Леувен – 3%.
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