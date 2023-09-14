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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 16:12 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:21
178
0

Дибанго и Григорчук – лучшие игрок и тренер УПЛ в июле-августе

Награды получили защитник «Кривбасса» и тренер «Черноморца»

14 сентября 2023, 16:12 | Обновлено 14 сентября 2023, 16:21
178
0
Дибанго и Григорчук – лучшие игрок и тренер УПЛ в июле-августе
УПЛ

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победили представители «Кривбасса» и «Черноморца».

На первом этапе опросили спортивные сайты Украины, каждый из которых назвал претендентов в обеих номинациях. После подсчета голосов были выведены четверки лучших футболистов и тренеров УПЛ июля-августа сезона 2023/24 годов.

Итак, по итогу опроса, в голосовании за топ-футболиста приняли участие: Кирилл Фесюн («Колос»), Дмитрий Крыськив («Шахтер»), Иван Дибанго («Кривбасс»), Юрий Климчук («Рух»).

В голосовании за топ-наставника приняли участие: Виталий Пономарев («Рух»), Юрий Вернидуб («Кривбасс»), Патрик ван Леувен («Шахтер»), Роман Григорчук («Черноморец»).

После определения 8-ми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока и тренера, которых они считают лучшими в июле-августе.

Результат выбора болельщиков таков:

Лучший футболист:

Иван Дибанго – 50.9% голосов

Юрий Климчук – 33.2%

Дмитрий Крыськив – 10.7%

Кирилл Фесюн – 5.2%.

Лучший наставник:

Роман Григорчук – 43.8% голосов

Юрий Вернидуб – 32.3%

Виталий Пономарев – 20.9%

Патрик Ван Леувен – 3%.

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Источник УПЛ
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