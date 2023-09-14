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  4. Владислав КАБАЕВ: «Шахтер не получает столько критики, сколько Динамо»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 14:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 14:48
449
7

Владислав КАБАЕВ: «Шахтер не получает столько критики, сколько Динамо»

Игрок считает, что команда находится под большим давлением

14 сентября 2023, 14:45 | Обновлено 14 сентября 2023, 14:48
449
7
Владислав КАБАЕВ: «Шахтер не получает столько критики, сколько Динамо»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Хавбек «Динамо» Владислав Кабаев считает, что болельщики намного сильнее критикуют киевскую команду, чем «Шахтер» даже после неудачных матчей конкурента.

«Я заметил, что даже сейчас, когда «Шахтер» плохо играет, он не получает столько критики, как мы. А «Динамо» под такой лупой… Даже если выиграем, найдут за что зацепиться, что мы не так выиграли.

«Луческу – уходи, Кабаев – то, то и то» – и успокойтесь уже».

«Говорят, не читайте, что пишут о вас. Но как ни читать, если заходишь в интернет, и у тебя сразу открывается первая статья – бах! Как здесь не прочесть? Потом листаешь дальше, и тут опять статья о том же. Сообщения пишут, хоть удаляй инстаграмм и не читай», – сказал Кабаев.

Ранее игрок рассказал о требованиях наставника начать забивать голы.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Владислав Кабаев Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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Комментарии 7
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BaZia
Шахтар не займав 4го місця і не був позбавлений єврокубків.. навіть третьосортного турніру. Команда не скочувалась до рівня середняка УПЛ.. може тому?
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+2
Xvalenok03
Не читайте украинские сми.
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+2
Rzechpospolita
Мовчав би вже) команда зайняла четверте місце і без єврокубків....ну ладно, буває у всіх поганий рік, ну останній раз, коли ваша гра(так-так саме гра а не результат про який я і зовсім мовчу) радувала очі - Я вже і не пам'ятаю!  
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+1
ZloyDeda
А це тільки тому, що на підконтрольних Ахметову ЗМІ адміни банять негатив у бік клубу і гравців, а динамівські соплі жують - от і вся причина
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0
AleksandrF
Наверно потому, что Шахтер не так плохо играет, как вы
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0
AK.228
Кожного разу переконуюсь, що серед футболістів не дуже багато розумних людей 
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0
Умник
Вы не понимаете в каком клубе играете.
Отсюда такие изречения.
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-2
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