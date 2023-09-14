Владислав КАБАЕВ: «Шахтер не получает столько критики, сколько Динамо»

Хавбек «Динамо» Владислав Кабаев считает, что болельщики намного сильнее критикуют киевскую команду, чем «Шахтер» даже после неудачных матчей конкурента.

«Я заметил, что даже сейчас, когда «Шахтер» плохо играет, он не получает столько критики, как мы. А «Динамо» под такой лупой… Даже если выиграем, найдут за что зацепиться, что мы не так выиграли.

«Луческу – уходи, Кабаев – то, то и то» – и успокойтесь уже».

«Говорят, не читайте, что пишут о вас. Но как ни читать, если заходишь в интернет, и у тебя сразу открывается первая статья – бах! Как здесь не прочесть? Потом листаешь дальше, и тут опять статья о том же. Сообщения пишут, хоть удаляй инстаграмм и не читай», – сказал Кабаев.

Ранее игрок рассказал о требованиях наставника начать забивать голы.