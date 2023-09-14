Англия14 сентября 2023, 14:15 |
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Клуб Забарного продлил контракт некогда перспективного форварда
Доминик Соланке решил остаться в команде
14 сентября 2023, 14:15 |
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Клуб АПЛ «Борнмут», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, объявил о новом контракте с форвардом Домиником Соланке.
26-детний игрок получил контракт до середины 2027 года. Экс-игрок «Ливерпуля» ранее подавал большие надежды, однако полностью раскрыться пока не сумел.
В минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.
«Борнмут» после четырех матчей набрал два очка.
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