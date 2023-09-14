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Англия
14 сентября 2023, 14:15 |
206
0

Клуб Забарного продлил контракт некогда перспективного форварда

Доминик Соланке решил остаться в команде

14 сентября 2023, 14:15 |
206
0
Клуб Забарного продлил контракт некогда перспективного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Борнмут», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, объявил о новом контракте с форвардом Домиником Соланке.

26-детний игрок получил контракт до середины 2027 года. Экс-игрок «Ливерпуля» ранее подавал большие надежды, однако полностью раскрыться пока не сумел.

В минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

«Борнмут» после четырех матчей набрал два очка.

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Борнмут Доминик Соланке Илья Забарный
Источник ФК Борнмут
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