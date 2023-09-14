Клуб Забарного продлил контракт некогда перспективного форварда

Клуб АПЛ «Борнмут», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, объявил о новом контракте с форвардом Домиником Соланке.

26-детний игрок получил контракт до середины 2027 года. Экс-игрок «Ливерпуля» ранее подавал большие надежды, однако полностью раскрыться пока не сумел.

В минувшем сезоне забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

«Борнмут» после четырех матчей набрал два очка.