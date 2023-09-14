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  4. Даниил АЛЕФИРЕНКО: «Без Русина стало тяжелее»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 13:24 | Обновлено 14 сентября 2023, 13:28
270
0

Даниил АЛЕФИРЕНКО: «Без Русина стало тяжелее»

Нападающий «Зари» – о текущих делах в луганской команде

14 сентября 2023, 13:24 | Обновлено 14 сентября 2023, 13:28
270
0
Даниил АЛЕФИРЕНКО: «Без Русина стало тяжелее»
УПЛ. Даниил Алефиренко

Форвард луганской «Зари» Даниил Алефиренко поделился мнением о старте команды в УПЛ, противостоянии со «Славией» в Лиге Европы и рассказал о персональных задачах на сезон.

– Даниил, как ты провел паузу, связанную с матчами национальных сборных? Какие матчи смотрел, кто понравился больше всего?
– У нас была не такая уж и большая пауза, поэтому остался в Киеве, сходил в зал, проводил обычные будни. Обычно, когда есть выходные, предпочитаю полный отдых от футбола, чтобы освежить голову, поэтому не смотрел почти никаких матчей. Но мне нравится как играет сейчас сборная Англии и я очень рад, что наша сборная Украины, провела с ними такой достойный матч!

– Старт текущего сезона получился для «Зари» непростым. В чем видишь главные проблемы команды?
– Было мало футболистов, потому что многие получили травмы, поэтому не смог сделать то, что задумано на сборах. Поэтому где-то в начале чемпионата нас не хватало физически.

– Первый матч против «Славии» в Лиге Европы вы проиграли, но взяли реванш во второй игре. Ты забил красивый гол. Какой главный вывод сделал для себя из этого противостояния?
– Мой вывод в том, что играть можно и нужно с любой командой, сейчас такой футбол, что все команды сильные, нет слабых, поэтому надо выходить на футбольное поле и показать что ты умеешь!

– Без Назария Русина в атаке стало тяжелее? Что сказал ему перед его отъездом?
– Безусловно, без Назика стало тяжелее, но у нас тоже есть много квалифицированных футболистов, которые могут достойно выступать на этой позиции. Назарию я пожелал удачи и я очень рад, что он поехал выступать на таком высоком уровне.

– Впереди матч против «Металлиста 1925». Что мог бы сказать об этом сопернике? Какие сильные стороны можешь выделить
– «Металлист 1925» – хорошая команда, они имеют много быстрых футболистов и играют в интересный футбол. Из сильных сторон могу выделить, что команда сбалансирована и там много хороших футболистов, как и молодых, так и опытных.

– Какую персональную задачу ты поставил себе на этот сезон?
– Во-первых, помочь команде занять место как можно выше в турнирной таблице УПЛ, а также в Лиге конференций. Во-вторых, забить и отдать как можно больше голевых передач.

Игра 7-го тура УПЛ «Металлист» – «Заря» состоится 15 сентября, начало – в 18:30.

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Даниил Алефиренко Заря Луганск Металлист 1925 - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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