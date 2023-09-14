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  4. Виктор СКРИПНИК: «Такое о себе читал – и Динамо, и Днепр-1, и ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 13:30 |
633
2

Виктор СКРИПНИК: «Такое о себе читал – и Динамо, и Днепр-1, и ЛНЗ»

Тренер не удивлен слухам

14 сентября 2023, 13:30 |
633
2
Виктор СКРИПНИК: «Такое о себе читал – и Динамо, и Днепр-1, и ЛНЗ»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник продолжает тренировать полтавчан и не обращает внимания на слухи, которые последние сезоны отправляют его в различные клубы УПЛ.

«Поверьте, и десять процентов того, что писали, не соответствует действительности. Я принимаю это как должное, поскольку слухи и спекуляции в футболе идут с тобой рука об руку».

«Меня уже женили без меня столько раз! О «Динамо» писали, «Днепре-1». ЛНЗ – последнее. Бывает, просыпаюсь, читаю о себе такое, что мне родственники звонят и спрашивают: Это правда? Я говорю: «Жаль, но нет» или «Слава богу, что нет», – сказал Скрипник.

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Ворскла Полтава Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
Вікторе, ти ще не знаєш, що тут писали в коментарях на Спорт УА, як гнали на тебе після вильоту Ворскли з ЛК...в тому числі і я, бо ти заслужив на це
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+1
wojsergivan
Это про вас пишут кроты ахметова
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