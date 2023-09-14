Виктор СКРИПНИК: «Такое о себе читал – и Динамо, и Днепр-1, и ЛНЗ»

Наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник продолжает тренировать полтавчан и не обращает внимания на слухи, которые последние сезоны отправляют его в различные клубы УПЛ.

«Поверьте, и десять процентов того, что писали, не соответствует действительности. Я принимаю это как должное, поскольку слухи и спекуляции в футболе идут с тобой рука об руку».

«Меня уже женили без меня столько раз! О «Динамо» писали, «Днепре-1». ЛНЗ – последнее. Бывает, просыпаюсь, читаю о себе такое, что мне родственники звонят и спрашивают: Это правда? Я говорю: «Жаль, но нет» или «Слава богу, что нет», – сказал Скрипник.