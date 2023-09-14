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  4. Кевин КЕЛСИ: «В Шахтере меня больше всего поразил Тарас Степаненко»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 12:11 |
912
0

Кевин КЕЛСИ: «В Шахтере меня больше всего поразил Тарас Степаненко»

Молодой игрок хочет брать пример

14 сентября 2023, 12:11 |
912
0
Кевин КЕЛСИ: «В Шахтере меня больше всего поразил Тарас Степаненко»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Форвард «Шахтера» Кевин Келси, который перебрался в команду минувшей зимой, намерен брать пример с профессионального отношения к делу хавбека Тараса Степаненко.

«Когда я только пришел в «Шахтер», то меня больше всего меня поразил капитан команды Тарас Степаненко. То, как он тренируется, а также его привычки. Нравится его профессионализм. Тарас является хорошим примером для наследования, чтобы как можно дольше быть на высоком уровне».

«В целом, мое первое время здесь было невероятным. Шесть месяцев – и уже выиграл золото УПЛ. Для меня это важно», – сказал Келси.

Ранее Степаненко рассказал, что еще не против попробовать свои силы в новом чемпионате.

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Шахтер Донецк Кевин Келси Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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