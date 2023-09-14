Украина. Премьер лига14 сентября 2023, 11:49 |
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Карпаты интересовались хавбеком Днепра-1 Гуцуляком
Но договориться не удалось
14 сентября 2023, 11:49 |
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По информации ТаТоТаке, клуб Первой лиги «Карпаты» интересовался возможностью подписания атакующего хавбека «Днепра-1» Алексея Гуцуляка, однако договориться не удалось.
Ранее сообщалось, что львовский клуб вел переговоры о переходе полузащитника днепрян Доминго Бланко, но и здесь стороны не сошлись, а игрок покинул Украину.
Кроме того, в услугах Гуцуляка был заинтересован бельгийский «Левен».
«Карпаты» перед стартом сезона поставили задачу вернуться в УПЛ.
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