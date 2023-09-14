Карпаты интересовались хавбеком Днепра-1 Гуцуляком

По информации ТаТоТаке, клуб Первой лиги «Карпаты» интересовался возможностью подписания атакующего хавбека «Днепра-1» Алексея Гуцуляка, однако договориться не удалось.

Ранее сообщалось, что львовский клуб вел переговоры о переходе полузащитника днепрян Доминго Бланко, но и здесь стороны не сошлись, а игрок покинул Украину.

Кроме того, в услугах Гуцуляка был заинтересован бельгийский «Левен».

«Карпаты» перед стартом сезона поставили задачу вернуться в УПЛ.