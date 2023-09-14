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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 11:49 |
561
0

Карпаты интересовались хавбеком Днепра-1 Гуцуляком

Но договориться не удалось

14 сентября 2023, 11:49 |
561
0
Карпаты интересовались хавбеком Днепра-1 Гуцуляком
ФК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

По информации ТаТоТаке, клуб Первой лиги «Карпаты» интересовался возможностью подписания атакующего хавбека «Днепра-1» Алексея Гуцуляка, однако договориться не удалось.

Ранее сообщалось, что львовский клуб вел переговоры о переходе полузащитника днепрян Доминго Бланко, но и здесь стороны не сошлись, а игрок покинул Украину.

Кроме того, в услугах Гуцуляка был заинтересован бельгийский «Левен».

«Карпаты» перед стартом сезона поставили задачу вернуться в УПЛ.

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Источник Sport.ua
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