ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал экс-форварда Динамо

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с 23-летним экс-форвардом «Динамо» Евгением Исаенко.

О деталях контракта официальной информации нет, но ранее Sport.ua сообщал, что футболист получил договор до лета 2025 года. Евгений дебютировал в УПЛ в 2019 году.

Кроме того, на правах аренды выступал за «Колос» и «Черноморец».

«Металлист» неудачно начал сезон в Первой лиге, набрав лишь четыре очка.