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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал экс-форварда Динамо
Украина. Первая лига
14 сентября 2023, 11:28 |
275
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал экс-форварда Динамо

Евгений Исаенко получил контракт с харьковским клубом

14 сентября 2023, 11:28 |
275
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал экс-форварда Динамо
ФК Металлист

Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с 23-летним экс-форвардом «Динамо» Евгением Исаенко.

О деталях контракта официальной информации нет, но ранее Sport.ua сообщал, что футболист получил договор до лета 2025 года. Евгений дебютировал в УПЛ в 2019 году.

Кроме того, на правах аренды выступал за «Колос» и «Черноморец».

«Металлист» неудачно начал сезон в Первой лиге, набрав лишь четыре очка.

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Металлист Харьков Евгений Исаенко Динамо Киев трансферы
Источник ФК Металлист
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