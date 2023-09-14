Украина. Первая лига14 сентября 2023, 11:28 |
275
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал экс-форварда Динамо
Евгений Исаенко получил контракт с харьковским клубом
14 сентября 2023, 11:28 |
275
0
Клуб Первой лиги «Металлист» объявил о подписании контракта с 23-летним экс-форвардом «Динамо» Евгением Исаенко.
О деталях контракта официальной информации нет, но ранее Sport.ua сообщал, что футболист получил договор до лета 2025 года. Евгений дебютировал в УПЛ в 2019 году.
Кроме того, на правах аренды выступал за «Колос» и «Черноморец».
«Металлист» неудачно начал сезон в Первой лиге, набрав лишь четыре очка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2023, 18:28 13
Фернанду Сантуш покидает свой пост
Футбол | 13 сентября 2023, 11:01 2
Капитан сборной Украины провел 30-й матч в чемпионатах Европы
Футбол | 14.09.2023, 09:32
Теннис | 14.09.2023, 08:45
Бокс | 13.09.2023, 12:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.09.2023, 15:08
13.09.2023, 01:12
12.09.2023, 23:45 1
12.09.2023, 17:25
13.09.2023, 10:28 60
12.09.2023, 18:49 10
13.09.2023, 00:35 40
12.09.2023, 23:39 121