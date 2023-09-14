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  4. Владислав КАБАЕВ: «Луческу мне говорил: «Когда уже голы, давай-давай»
Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 10:47 |
673
0

Владислав КАБАЕВ: «Луческу мне говорил: «Когда уже голы, давай-давай»

Игроку самому не нравится низкая результативность

14 сентября 2023, 10:47 |
673
0
Владислав КАБАЕВ: «Луческу мне говорил: «Когда уже голы, давай-давай»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Хавбек «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о том, что отсутствие голов в составе киевской команды раздражает не только его самого, но и тренера Мирчу Луческу.

«Мистер, когда я сыграл первые 5-7 матчей, говорил: «Ну, когда уже? Давай-давай». Потом еще больше. На теории говорил: «Кабаев, я жду от тебя голов». А я сам жду! Мне тоже приятно забивать, я тоже хочу».

«Первая игра, 2-3 момента, забивай – и все. Я не забил, и потом ты накручиваешь себя. Это трудно понять нефутбольному человеку. Я не ругаю их за это. Я считаю, что это чисто психологическая проблема, что я не могу забить. Сборы – нет болельщиков и давления, ты выходишь и кайфуешь. А тут уже результат, и все равно ты где-то себя немного накручиваешь. Я верю, что тот Кабаев, который был полгода или год назад, станет только сильнее. По-другому не будет», – уверен Кабаев.

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Динамо Киев Владислав Кабаев Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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