СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 сентября

В четверг, 14 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад

13.50 – 7.30 – 1.16

21:00 Аль-Вехда – Дамак

2.01 – 3.48 – 3.50

ТЕННИС

Украина – Колумбия

8.50 – 1.08

16:00 Австралия – Франция

1.65 – 2.06

16:00 Нидерланды – США

3.22 – 1.28