Другие новости14 сентября 2023, 10:23 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 сентября
Важные события во всех видах спорта
14 сентября 2023, 10:23 |
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В четверг, 14 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
18:00 Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад
21:00 Аль-Вехда – Дамак
ТЕННИС
Украина – Колумбия
16:00 Австралия – Франция
16:00 Нидерланды – США
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