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14 сентября 2023, 10:23 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 сентября

Важные события во всех видах спорта

14 сентября 2023, 10:23 |
141
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

18:00 Аль-Ахдуд – Аль-Иттихад

Favbet 13.50 – 7.30 – 1.16

21:00 Аль-Вехда – Дамак

Favbet 2.01 – 3.48 – 3.50

ТЕННИС

Украина – Колумбия

Favbet 8.50 – 1.08

16:00 Австралия – Франция

Favbet 1.65 – 2.06

16:00 Нидерланды – США

Favbet 3.22 – 1.28

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Источник Sport.ua
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