Ла Лига стала спонсором клуба из Уэльса с самым длинным названием в мире

Испанская Ла Лига стала титульным спонсором валлийского клуба «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч», которые выступает в 5-м дивизионе чемпионата Уэльса. Сотрудничество сторон рассчитано на один сезон.

В 2024 году футбольный клуб с самым длинным названием в мире отметит 125-летие. Есть версия, что длинная форма названия деревни, а заодно – и клуба, появилась в XIX веке как попытка привлечь туристов.

Сейчас «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч» занимает 2-е место в таблице первого дивизионе лиги Западного побережья Северного Уэльса, имея 3 очка после трех матчей.