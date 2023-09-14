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Испания
14 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 05:34
353
0

Ла Лига стала спонсором клуба из Уэльса с самым длинным названием в мире

Логотип испанской лиги украсил игровую форму команды

14 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 14 сентября 2023, 05:34
353
0
Ла Лига стала спонсором клуба из Уэльса с самым длинным названием в мире
Ла Лига

Испанская Ла Лига стала титульным спонсором валлийского клуба «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч», которые выступает в 5-м дивизионе чемпионата Уэльса. Сотрудничество сторон рассчитано на один сезон.

В 2024 году футбольный клуб с самым длинным названием в мире отметит 125-летие. Есть версия, что длинная форма названия деревни, а заодно – и клуба, появилась в XIX веке как попытка привлечь туристов.

Сейчас «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч» занимает 2-е место в таблице первого дивизионе лиги Западного побережья Северного Уэльса, имея 3 очка после трех матчей.

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Источник LaLiga
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