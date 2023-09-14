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Чемпионат мира
14 сентября 2023, 02:39 | Обновлено 14 сентября 2023, 02:45
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0

С Неймаром и Месси. Названа сборная первых игр отбора ЧМ-26 в Южной Америке

Выбраны 11 лучших игроков стартовых встреч квалификации

14 сентября 2023, 02:39 | Обновлено 14 сентября 2023, 02:45
50
0
С Неймаром и Месси. Названа сборная первых игр отбора ЧМ-26 в Южной Америке
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар (с мячом)

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) обнародовала символическую сборную первых двух туров отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Согласно решения организации, в компанию 11 лучших вошли Камило Варгас (Колумбия), Николас Тальяфико (Аргентина), Феликс Торрес (Эквадор), Кристиан Ромеро (Аргентина), Александр Гонсалес (Венесуэла), Никола Де Ла Крус (Уругвай), Матиас Вильясанти (Парагвай), Анхель Ди Мария (Аргентина), Родриго (Бразилия), Неймар (Бразилия) и Лионель Месси (Аргентина).

Напомним, матчей двух стартовых туров отбора ЧМ-2026 в Южной Америке в таблице лидируют сборная Бразилии, имеющая 6 очков. Она опережает Аргентину только по разнице голов.

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Неймар Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу
Источник Twitter
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