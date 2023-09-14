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Украина. Премьер лига
14 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:55
191
0

Был список днепровских сердец. Возглавить Днепр-1 мог Калиниченко

В результате главным тренером днепровской команды станет Юрий Максимов

14 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:55
191
0
Был список днепровских сердец. Возглавить Днепр-1 мог Калиниченко
Facebook. Максим Калиниченко

Футбольный журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке рассказал, что «Днепр-1» мог возглавить Максим Калиниченко:

«Когда отпал Михайленко, был еще список днепровских сердец. Я даже слышал, что в нем был Максим Калиниченко.

А потом всплыла кандидатура Юрия Максимова. И переговоры были очень быстрыми. Максимов хочет работать на любых условиях в нормальной команде. И после «Звягеля» – это сказочное предложение. Он быстро дал согласие».

Максим Калиниченко выступал за «Днепр» с 1997 по 2000 год, также в его карьере был московский «спартак» (с 2000 по 2008 год).

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Днепр-1 Максим Калиниченко Юрий Максимов ТаТоТаке назначение тренера Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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