Был список днепровских сердец. Возглавить Днепр-1 мог Калиниченко
В результате главным тренером днепровской команды станет Юрий Максимов
Футбольный журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке рассказал, что «Днепр-1» мог возглавить Максим Калиниченко:
«Когда отпал Михайленко, был еще список днепровских сердец. Я даже слышал, что в нем был Максим Калиниченко.
А потом всплыла кандидатура Юрия Максимова. И переговоры были очень быстрыми. Максимов хочет работать на любых условиях в нормальной команде. И после «Звягеля» – это сказочное предложение. Он быстро дал согласие».
Максим Калиниченко выступал за «Днепр» с 1997 по 2000 год, также в его карьере был московский «спартак» (с 2000 по 2008 год).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В пятницу черновчане не смогут выставить оптимальный состав
Арбитр допустил ошибку, но исправился