Был список днепровских сердец. Возглавить Днепр-1 мог Калиниченко

Футбольный журналист Михаил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке рассказал, что «Днепр-1» мог возглавить Максим Калиниченко:

«Когда отпал Михайленко, был еще список днепровских сердец. Я даже слышал, что в нем был Максим Калиниченко.

А потом всплыла кандидатура Юрия Максимова. И переговоры были очень быстрыми. Максимов хочет работать на любых условиях в нормальной команде. И после «Звягеля» – это сказочное предложение. Он быстро дал согласие».

Максим Калиниченко выступал за «Днепр» с 1997 по 2000 год, также в его карьере был московский «спартак» (с 2000 по 2008 год).