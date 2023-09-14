Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США
Кубок Дэвиса
14 сентября 2023, 00:19 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:59
91
0

Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США

13 сентября состоялись матчи 1-го тура группового раунда турнира

14 сентября 2023, 00:19 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:59
91
0
Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Канада – Италия – 3:0

  • Алексис Галарно – Лоренцо Сонего – 7:6 (10:8), 6:4
  • Габриэль Диалло – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:4
  • Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Симоне Болелли / Маттео Арнальди – 6:4 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3)

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)

Австралия – Великобритания – 1:2

  • Танаси Коккинакис – Джек Дрейпер – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (4:7)
  • Алекс Де Минаур – Дэн Эванс – 1:6, 6:2, 4:6
  • Мэтт Эбден / Макс Перселл – Дэн Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:5), 6:4

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Испания – Чехия – 0:3

  • Бернабе Сапата Миральес – Томаш Махач – 4:6, 4:6
  • Алехандро Давидович Фокина – Иржи Лехечка – 6:7 (5:7), 5:7
  • Алехандро Давидович Фокина / Марсель Гранольерс – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Хорватия – США – 1:2

  • Дино Призмич – Маккензи Макдональд – 4:6, 2:6
  • Борна Гойо – Фрэнсис Тиафо – 6:4, 7:6 (8:6)
  • Иван Додиг / Мате Павич – Остин Крайчек / Раджив Рам – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 2:6
По теме:
Украина – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Финал Кубка Дэвиса 2023. Расписание матчей и результаты (обновляется)
Кубок Дэвиса. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса-2023 сборная Канады по теннису сборная Италии по теннису сборная Австралии по теннису сборная Великобритании по теннису сборная Испании по теннису сборная Чехии по теннису сборная Хорватии по теннису сборная США по теннису
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинского дерби не будет. Костюк проиграла в парном разряде в Сан-Диего
Теннис | 13 сентября 2023, 03:40 0
Украинского дерби не будет. Костюк проиграла в парном разряде в Сан-Диего
Украинского дерби не будет. Костюк проиграла в парном разряде в Сан-Диего

В паре с Алишей Паркс она уступила Даниэль Коллинс и Коко Вандевей

ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
Теннис | 13 сентября 2023, 20:14 5
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с

Меган Лаки живет счастливой жизнью

Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Футбол | 13.09.2023, 01:43
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Футбол | 13.09.2023, 21:44
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Футбол | 13.09.2023, 18:28
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
12.09.2023, 23:59 3
Футбол
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
12.09.2023, 20:40 4
Теннис
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45 1
Футбол
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
13.09.2023, 00:35 40
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 4
Футбол
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
12.09.2023, 22:17 12
Теннис
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
12.09.2023, 23:39 121
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем