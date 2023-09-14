Кубок Дэвиса14 сентября 2023, 00:19 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:59
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Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США
13 сентября состоялись матчи 1-го тура группового раунда турнира
14 сентября 2023, 00:19 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:59
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Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Канада – Италия – 3:0
- Алексис Галарно – Лоренцо Сонего – 7:6 (10:8), 6:4
- Габриэль Диалло – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:4
- Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Симоне Болелли / Маттео Арнальди – 6:4 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3)
ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)
Австралия – Великобритания – 1:2
- Танаси Коккинакис – Джек Дрейпер – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (4:7)
- Алекс Де Минаур – Дэн Эванс – 1:6, 6:2, 4:6
- Мэтт Эбден / Макс Перселл – Дэн Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:5), 6:4
ГРУППА C (Валенсия, Испания)
Испания – Чехия – 0:3
- Бернабе Сапата Миральес – Томаш Махач – 4:6, 4:6
- Алехандро Давидович Фокина – Иржи Лехечка – 6:7 (5:7), 5:7
- Алехандро Давидович Фокина / Марсель Гранольерс – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6
ГРУППА D (Сплит, Хорватия)
Хорватия – США – 1:2
- Дино Призмич – Маккензи Макдональд – 4:6, 2:6
- Борна Гойо – Фрэнсис Тиафо – 6:4, 7:6 (8:6)
- Иван Додиг / Мате Павич – Остин Крайчек / Раджив Рам – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 2:6
Day 2 wrap 👇#DavisCup pic.twitter.com/lv4YJ5Ajmy— Davis Cup (@DavisCup) September 13, 2023
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