Кубок Дэвиса. 2-й день. Сенсационные поражения Испании и Италии, победа США

Завершился второй игровой день розыгрыша группового этапа финальной части Кубка Дэвиса 2023. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)



Канада – Италия – 3:0

Алексис Галарно – Лоренцо Сонего – 7:6 (10:8), 6:4

Габриэль Диалло – Лоренцо Музетти – 7:5, 6:4

Алексис Галарно / Вашек Поспишил – Симоне Болелли / Маттео Арнальди – 6:4 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3)

ГРУППА B (Манчестер, Великобритания)



Австралия – Великобритания – 1:2

Танаси Коккинакис – Джек Дрейпер – 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (4:7)

Алекс Де Минаур – Дэн Эванс – 1:6, 6:2, 4:6

Мэтт Эбден / Макс Перселл – Дэн Эванс / Нил Скупски – 7:6 (7:5), 6:4

ГРУППА C (Валенсия, Испания)

Испания – Чехия – 0:3

Бернабе Сапата Миральес – Томаш Махач – 4:6, 4:6

Алехандро Давидович Фокина – Иржи Лехечка – 6:7 (5:7), 5:7

Алехандро Давидович Фокина / Марсель Гранольерс – Якуб Меншик / Адам Павлашек – 7:5, 6:7 (6:8), 4:6

ГРУППА D (Сплит, Хорватия)

Хорватия – США – 1:2