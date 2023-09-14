ФОТО. Два черных кота из Украины. Русин и Тутеров встретились в Англии

Английский Сандерленд вчера провел официальную презентацию украинского форварда команды Назария Русина. Он был подписан английским клубом еще 1 сентября, а прибыл в расположение команды через неделю, 7 сентября.

За «Сандерленд» также выступает 18-летний украинский нападающий Тимур Тутеров, перебравшийся в английскую команду из украинского «Колоса». Игрок перешел к «черным котам» 6 апреля 2023 года и в настоящее время выступает за молодежную команду.

Русин и Тутеров уже успели сделать первую общую фотографию на базе «Сандерленда».