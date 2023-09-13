Гвардиола вернулся к работе после операции на спине
Испанец пропустил два матча «горожан»
52-летний испанский тренер Пеп Гвардиола восстановился после операции на спине.
Наставник «Манчестер Сити» вернулся в расположение клуба после операции, которую он перенес 22 августа. Испанский специалист провел первую тренировку с командой после возвращения.
Гвардиола пропустил два матча «горожан» в АПЛ: с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с «Фулхэмом» (5:1). В его отсутствие командой руководил ассистент Хуанма Лильо.
После 4 сыгранных туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 12 очками в активе.
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