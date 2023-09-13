Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола вернулся к работе после операции на спине
Англия
13 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:42
130
0

Гвардиола вернулся к работе после операции на спине

Испанец пропустил два матча «горожан»

13 сентября 2023, 23:54 | Обновлено 14 сентября 2023, 00:42
130
0
Гвардиола вернулся к работе после операции на спине
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

52-летний испанский тренер Пеп Гвардиола восстановился после операции на спине.

Наставник «Манчестер Сити» вернулся в расположение клуба после операции, которую он перенес 22 августа. Испанский специалист провел первую тренировку с командой после возвращения.

Гвардиола пропустил два матча «горожан» в АПЛ: с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с «Фулхэмом» (5:1). В его отсутствие командой руководил ассистент Хуанма Лильо.

После 4 сыгранных туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 12 очками в активе.

По теме:
ФОТО. Два черных кота из Украины. Русин и Тутеров встретились в Англии
Йошко ГВАРДИОЛ: «Мне ещё многому предстоит научиться у Гвардиолы»
Буковина имеет кадровые проблемы перед матчем с Агробизнесом
Пеп Гвардиола травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Источник ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Бокс | 13 сентября 2023, 12:59 3
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»
Джо ДЖОЙС: «Если бы Усику дали меньше времени на восстановление»

Британский боксер уверен, что Дюбуа потряс украинца

ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
Футбол | 13 сентября 2023, 23:05 6
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд
ВИДЕО. Назарий Русин в падении забил гол за Сандерленд

Правда, произошло это событие на тренировке английского клуба

ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
Теннис | 13.09.2023, 20:14
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
ФОТО. Как выглядит девушка, которая на US Open выпивала бокал пива за 8 с
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Футбол | 13.09.2023, 19:09
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко возглавил Звягель. Максимов уходит в Днепр-1
Футбол | 13.09.2023, 22:53
ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко возглавил Звягель. Максимов уходит в Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Шищенко возглавил Звягель. Максимов уходит в Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
12.09.2023, 23:39 121
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
12.09.2023, 11:46 20
Футбол
Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов
Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов
12.09.2023, 13:27
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45 1
Футбол
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
12.09.2023, 20:40 4
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 4
Футбол
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем
13.09.2023, 10:28 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем