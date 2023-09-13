Полузащитник ПСЖ перейдет в чемпионат Турции

Полузащитник французского «ПСЖ» Эдуар Мишу продолжит карьеру в «Адана Демиирспоре» из чемпионата Турции, сообщает Фабрицио Романо.

Клубы согласовали аренду 20-летнего Мишу с возможностью его выкупа. В переходе молодого француза в «Адана Демирспор» заинтересован лично главный тренер команды Патрик Клюйверт.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Эдуар Мишу не играл. Прошлый сезон он провел в аренде в английском «Сандерленде», за который сыграл 28 матчей и забил один гол. Также француз сыграл три матча и забил один гол за молодежный состав «Сандерленда».