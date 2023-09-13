Буковина имеет кадровые проблемы перед матчем с Агробизнесом
В пятницу черновчане не смогут выставить оптимальный состав
Как стало известно Sport.ua, полузащитники «Буковины» Игорь Чайковский и Артем Рябой продолжают набирать форму после болезни и до сих пор не вернулись в общую группу. В среду оба занимались по индивидуальной программе.
31-летний опорник Чайковский пропустил предыдущий матч с «Эпицентром», тогда как 22-летний левый хавбек Рябой отсутствовал в заявке команды уже в двух турах подряд.
Кроме того, из-за четырех предупреждений ближайший матч «Буковины» пропустит правый полузащитник Иван Паламарчук.
После семи туров Первой лиги «Буковина» с 7 очками занимает 7-е место в группе А.
15 сентября команда Андрея Мельничука сыграет дома с идущим пятым «Агробизнесом». Начало матча — в 15:00.
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