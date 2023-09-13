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Украина. Первая лига
13 сентября 2023, 21:37 |
69
0

Буковина имеет кадровые проблемы перед матчем с Агробизнесом

В пятницу черновчане не смогут выставить оптимальный состав

13 сентября 2023, 21:37 |
69
0
Буковина имеет кадровые проблемы перед матчем с Агробизнесом
ФК Буковина.

Как стало известно Sport.ua, полузащитники «Буковины» Игорь Чайковский и Артем Рябой продолжают набирать форму после болезни и до сих пор не вернулись в общую группу. В среду оба занимались по индивидуальной программе.

31-летний опорник Чайковский пропустил предыдущий матч с «Эпицентром», тогда как 22-летний левый хавбек Рябой отсутствовал в заявке команды уже в двух турах подряд.

Кроме того, из-за четырех предупреждений ближайший матч «Буковины» пропустит правый полузащитник Иван Паламарчук.

После семи туров Первой лиги «Буковина» с 7 очками занимает 7-е место в группе А.

15 сентября команда Андрея Мельничука сыграет дома с идущим пятым «Агробизнесом». Начало матча — в 15:00.

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Буковина Черновцы Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу травма инсайд Игорь Чайковский
Источник Sport.ua
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