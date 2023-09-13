Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом
Харьковская команда пополнилась очередным новичком
Как стало известно Sport.ua, 23-летний Евгений Исаенко, права на которого до недавних пор принадлежали «Динамо», подписал контракт с «Металлистом» до 30 июня 2025 года.
Футболист, которого в новой команде видят в средней линии, будет играть за «желто-синих» под 27-м номером.
В минувшем сезоне Исаенко выступал на правах аренды за «Колос». В его составе он провел 19 матчей в УПЛ.
Ранее воспитанник винницкого футбола успел поиграть за «Динамо» и «Черноморец».
«Металлист» после семи туров имея в активе 4 очка и замыкает турнирную таблицу группы А Первой лиги, имея одну игру в запасе.
В субботу, 16 сентября, команда Андрея Анищенко сыграет в Буче с «Нивой» из Бузовой.
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