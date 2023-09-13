Экс-нападающий Динамо подписал полноценный контракт с Металлистом

Как стало известно Sport.ua, 23-летний Евгений Исаенко, права на которого до недавних пор принадлежали «Динамо», подписал контракт с «Металлистом» до 30 июня 2025 года.

Футболист, которого в новой команде видят в средней линии, будет играть за «желто-синих» под 27-м номером.

В минувшем сезоне Исаенко выступал на правах аренды за «Колос». В его составе он провел 19 матчей в УПЛ.

Ранее воспитанник винницкого футбола успел поиграть за «Динамо» и «Черноморец».

«Металлист» после семи туров имея в активе 4 очка и замыкает турнирную таблицу группы А Первой лиги, имея одну игру в запасе.

В субботу, 16 сентября, команда Андрея Анищенко сыграет в Буче с «Нивой» из Бузовой.