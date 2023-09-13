Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона попытается подписать Холанда в 2025 году
Англия
13 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:23
295
1

Барселона попытается подписать Холанда в 2025 году

Тогда в контракте Эрлинга с Манчестер Сити начнет действовать клаусула.

13 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 13 сентября 2023, 21:23
295
1
Барселона попытается подписать Холанда в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Каталонская «Барселона» планирует попытаться подписать норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2025 году, сообщает издание 90min.

В 2025 году в контракте 23-летнего норвежца с «горожанами» начнет действовать клаусула. Согласно информации источника, она составит 175 миллионов евро. Каталонцы видят в Холанде замену возрастному Левандовски, но «Манчестер Сити» не хочет терять игрока и работает над новым контрактом страйкера.

В этом сезоне Эрлинг Холланд провел 6 матчей за клуб, отличившись 6 голами и 1 голевой передачей.

По теме:
Экс-игрок Манчестер Сити и Барселоны завершил игровую карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Марко Верратти поехал доигрывать в Катаре
Нигерийский вингер, которого сватали в Днепр-1, перебрался на Кипр
Эрлинг Холанд Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник 90min
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
Футбол | 13 сентября 2023, 20:04 14
Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины

Форвард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы

Полет нормальный. Не падаем
Футбол | 13 сентября 2023, 10:28 55
Полет нормальный. Не падаем
Полет нормальный. Не падаем

Валерий Василенко – о спарке «сине-желтых» с чемпионом и вице-чемпионом Европы

Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Футбол | 13.09.2023, 01:43
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Кто получил высокие 8.4? Обнародованы оценки за матч Италии и Украины
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Футбол | 13.09.2023, 00:06
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
ЮКСА потеряла очки, Чайка победила Дружбу
Футбол | 13.09.2023, 19:48
ЮКСА потеряла очки, Чайка победила Дружбу
ЮКСА потеряла очки, Чайка победила Дружбу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
well
Дуже смішно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
11.09.2023, 20:33 9
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
12.09.2023, 06:45
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45 1
Футбол
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
12.09.2023, 10:05 7
Теннис
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
11.09.2023, 22:59
Другие виды
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
12.09.2023, 20:35 47
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем