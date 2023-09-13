Барселона попытается подписать Холанда в 2025 году

Каталонская «Барселона» планирует попытаться подписать норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в 2025 году, сообщает издание 90min.

В 2025 году в контракте 23-летнего норвежца с «горожанами» начнет действовать клаусула. Согласно информации источника, она составит 175 миллионов евро. Каталонцы видят в Холанде замену возрастному Левандовски, но «Манчестер Сити» не хочет терять игрока и работает над новым контрактом страйкера.

В этом сезоне Эрлинг Холланд провел 6 матчей за клуб, отличившись 6 голами и 1 голевой передачей.