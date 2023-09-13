Экс-игрок Манчестер Сити и Барселоны завершил игровую карьеру

36-летний испанский вингер Нолито решил завершить игровую карьеру.

За годы игры в футбол он успел побывать во многих клубах, в частности в «Барселоне» (5 матчей, 1 гол и 1 ассист) и «Манчестер Сити» (30 матчей, 6 голов и 5 ассистов). Последней командой в карьере Нолито стала «Ибица».

За качественную игру на клубном уровне Нолито часто вызывался в сборную Испании, за которую отыграл 16 матчей и забил 5 голов.

В общей сложности на счету испанского вингера 514 матчей за карьеру, 126 голов и 66 ассистов. Он также выиграл 2 трофея: кубок португальской лиги с «Бенфикой» и чемпионат Испании с «Барселоной».