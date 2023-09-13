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  4. Тоттенхэм включил Льориса в заявку на сезон АПЛ
Англия
13 сентября 2023, 20:26 |
395
1

Тоттенхэм включил Льориса в заявку на сезон АПЛ

Бывший капитан команды сможет снова сыграть за «шпор»

13 сентября 2023, 20:26 |
395
1
Тоттенхэм включил Льориса в заявку на сезон АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Лондонский «Тоттенхэм» обнародовал окончательную заявку клуба на сезон Английской Премьер-лиги. Интересно, что в состав команды вернули бывшего капитана Уго Льориса.

Напомним, 36-летний француз хотел покинуть клуб летом, поэтому не тренировался со «шпорами», но в итоге не смог подобрать себе команду. В частности, Уго отклонил предложение римского «Лацио».

Сейчас основным кипером «Тоттенхэма» является новичок Гульельмо Викарио. 26-летний итальянец провел уже 4 игры в АПЛ, пропустив столько же голов. Но при этом он совершил аж 16 сейвов за эти 4 тура.

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Уго Льорис Тоттенхэм заявка Английская Премьер-лига
Источник ФК Тоттенхэм
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pol-55
Нормальний для Уго розклад.
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