Тоттенхэм включил Льориса в заявку на сезон АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» обнародовал окончательную заявку клуба на сезон Английской Премьер-лиги. Интересно, что в состав команды вернули бывшего капитана Уго Льориса.

Напомним, 36-летний француз хотел покинуть клуб летом, поэтому не тренировался со «шпорами», но в итоге не смог подобрать себе команду. В частности, Уго отклонил предложение римского «Лацио».

Сейчас основным кипером «Тоттенхэма» является новичок Гульельмо Викарио. 26-летний итальянец провел уже 4 игры в АПЛ, пропустив столько же голов. Но при этом он совершил аж 16 сейвов за эти 4 тура.