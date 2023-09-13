ВИДЕО. Почему проиграла сборная Украины?

Мы проиграли, ну и что? Разбираемся по причинам поражения от сборной Италии в матче группового этапа квалификации на Евро-2024. Как воспринимать проигрыш итальянцам? Что Ребров сделал не так и почему не было повторения успеха как в игре против сборной Англии?

Как оценивать поражение против итальянцев и уровень нашей сборной? «Записки украинского болельщика» пытаются разобраться.