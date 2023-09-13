Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Почему проиграла сборная Украины?
Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 20:02 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:16
268
0

ВИДЕО. Почему проиграла сборная Украины?

«Записки украинского болельщика» – об игре отбора к Евро-2024 Италия – Украина

13 сентября 2023, 20:02 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:16
268
0
ВИДЕО. Почему проиграла сборная Украины?
Getty Images/Global Images Ukraine

Мы проиграли, ну и что? Разбираемся по причинам поражения от сборной Италии в матче группового этапа квалификации на Евро-2024. Как воспринимать проигрыш итальянцам? Что Ребров сделал не так и почему не было повторения успеха как в игре против сборной Англии?

Как оценивать поражение против итальянцев и уровень нашей сборной? «Записки украинского болельщика» пытаются разобраться.

По теме:
Англия одержала свою 600-ю победу в истории международных матчей
Валерий ФЕДОРЧУК: «Судаков – молодец, признал свою ошибку»
МАРКЕВИЧ: «Не могу сказать, что сборная Украины играла плохо»
видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Записки украинского болельщика сборная Италии по футболу Италия - Украина
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Теннис | 12 сентября 2023, 22:17 11
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп

Американка вспомнила проигранный румынке финал Уимблдона

Александр ЗИНЧЕНКО: «Италия нас полностью переиграла и могла забить больше»
Футбол | 13 сентября 2023, 16:10 2
Александр ЗИНЧЕНКО: «Италия нас полностью переиграла и могла забить больше»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Италия нас полностью переиграла и могла забить больше»

Хавбек согласен с результатом

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Футбол | 13.09.2023, 18:28
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Польши уволила главного тренера
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Футбол | 12.09.2023, 23:45
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
Футбол | 13.09.2023, 00:35
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
12.09.2023, 11:46 20
Футбол
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
12.09.2023, 20:40 4
Теннис
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
12.09.2023, 23:59 3
Футбол
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
11.09.2023, 22:59
Другие виды
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
12.09.2023, 06:45
Футбол
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
11.09.2023, 20:33 9
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем