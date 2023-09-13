Свентек снялась с турнира в Гвадалахаре

Вторая ракетка мира Ига Свентек не выступит на турнире WTA 1000 Guadalajara Open в мексиканской Гвадалахаре.

«К сожалению, мне нужно сняться с турнира в Гвадалахаре из-за изменения в календаре. Должна слушать свое тело, а поскольку сезон очень интенсивный, мой приоритет – доиграть его до конца здоровой и планировать турниры мудрее, чтобы не рисковать травмироваться. Жаль, что я там не сыграю, но уверена, что атмосфера в Гвадалахаре будет такая прекрасная, какой я ее помню. Увидимся в Токио», – написала Свентек.

Напомним, что турнир WTA 1000 в Гвадалахаре пройдет с 17 по 23 сентября на кортах с хардовым покрытием.