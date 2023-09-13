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  4. Свентек снялась с турнира в Гвадалахаре
WTA
13 сентября 2023, 21:17 | Обновлено 13 сентября 2023, 22:07
470
1

Свентек снялась с турнира в Гвадалахаре

Польская теннисистка решила изменить свой календарь

13 сентября 2023, 21:17 | Обновлено 13 сентября 2023, 22:07
470
1
Свентек снялась с турнира в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек не выступит на турнире WTA 1000 Guadalajara Open в мексиканской Гвадалахаре.

«К сожалению, мне нужно сняться с турнира в Гвадалахаре из-за изменения в календаре. Должна слушать свое тело, а поскольку сезон очень интенсивный, мой приоритет – доиграть его до конца здоровой и планировать турниры мудрее, чтобы не рисковать травмироваться. Жаль, что я там не сыграю, но уверена, что атмосфера в Гвадалахаре будет такая прекрасная, какой я ее помню. Увидимся в Токио», – написала Свентек.

Напомним, что турнир WTA 1000 в Гвадалахаре пройдет с 17 по 23 сентября на кортах с хардовым покрытием.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
В принципі, абсолютно правильне рішення. Цього сезону, звичайно,  можна поборотися за перше місце, але  : 1) уже ця задача дуже складна, бо й так непоганий розрив, так ще китайська хардова серія, де білоруська доярка відчувала себе непогано завжди ( загалом усі швидкісні корти для її безрозумового , дуболомного тенісу їй йдуть в допомогу ); 2) а ось травму отримати з таким розкладом ( хто ,взагалі, додумався спочатку поставити мексиканський мастерс, потім азіатську серію, а потім Підсумковий знову в Мексиці) дуже легко. Треба гарно ментально та фізично відпочити, попрацювати  над недоліками в міжсезоння ( в першу черга, невпевнено,  непостійна подача на швидких покриттях проявляє про себе не в гарну сторону; також непогано було б мати гарний різаний для трави, але це вже малоймовірно) й починати давити на белаз одразу ж з Австралії. Бажаю успіху єдиній гравчині топ10 , яка до сих пір та носить такий незначний, але такий важливий прапорець на своїй купці. Дякую)
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