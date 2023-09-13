WTA13 сентября 2023, 20:21 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:22
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Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине
Стал известен состав участниц последнего турнира WTA 1000 в сезоне
13 сентября 2023, 20:21 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:22
329
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Четыре украинские теннисистки сыграют в основной сетке турнира в китайской столице Пекине China Open, последнего турнира WTA 1000 в сезоне 2023.
На пекинский турнир заявлены Элина Свитолина (№26), Ангелина Калинина (№28), Марта Костюк (№39) и Леся Цуренко (№46). Ни одна из украинок не будет сеяной при жеребьевке, поскольку в посев попадают первые 16 теннисисток по рейтингу.
Турнир WTA 1000 в Пекине пройдет с 30 сентября по 8 октября на кортах с хардовым покрытием.
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