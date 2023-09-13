Свитолина и еще три украинки заявлены в основную сетку турнира в Пекине

Четыре украинские теннисистки сыграют в основной сетке турнира в китайской столице Пекине China Open, последнего турнира WTA 1000 в сезоне 2023.

На пекинский турнир заявлены Элина Свитолина (№26), Ангелина Калинина (№28), Марта Костюк (№39) и Леся Цуренко (№46). Ни одна из украинок не будет сеяной при жеребьевке, поскольку в посев попадают первые 16 теннисисток по рейтингу.

Турнир WTA 1000 в Пекине пройдет с 30 сентября по 8 октября на кортах с хардовым покрытием.