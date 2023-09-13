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ATP
13 сентября 2023, 19:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:14
37
0

Сачко и Паульсон вышли во второй круг челленджера в Польше в парах

Виталий Сачко и Эндрю Паульсон в трех сетах обыграли пару немецких теннисистов

13 сентября 2023, 19:50 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:14
37
0
Сачко и Паульсон вышли во второй круг челленджера в Польше в парах
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко и его напарник из Чехии Эндрю Паульсон вышли во второй круг челленджера в польском Щецине.

В матче первого круга украинско-чешская пара обыграла немцев Константина Франтцена и Хендрика Йебенса. В первом сете немецкие теннисисты сразу сделали два брейка подряд, забрав между ними свою подачу, и спокойно довели партию до победы. Вторая партия также началась с быстрого брейка Франтцена и Йебенса, но в этот раз Сачко и Паульсон его сразу отыграли, а при счете 5:4 вторым брейком закрили сет. В решающем сете украинец и чех повели 3:0, а потом 4:1, но их соперники смогли сравнять, а затем повели 10:9, но после этого Сачко и Паульсон выиграли три розыгрыша подряд и матч.

Во втором круге Сачко и Паульсон сыграют против еще одного теннисиста из Украины Владислава Манафова и Ивана Лютаревича, которые также в трех сетах обыграли итальянцев Марко Бортолотти и Флавио Коболи.

ATP Challenger 125, Szczecin Open, грунт

Щецин, Польша

1 круг

Виталий Сачко (Украина)/Эндою Паульсон (Чехия) – Константин Франтцен/Хендрик Йебенс (Германия, 3) – 3:6, 6:4, 12:10.

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Виталий Сачко ATP Щецин
Источник Sport.ua
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