Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины

«Динамо» заявило нападающего Владислава Супрягу на нынешний сезон после продолжительного отсутствия. Форвард находится в составе команды на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

Супряга в предыдущем сезоне не сыграл ни одного официального матча за «Динамо». После возвращения из аренды из «Сампдории» летом 2022 года у Владислава были проблемы с тазобедренным суставом и он перенес операцию. Первую половину сезона игрок провел, восстанавливаясь от травмы бедра, но зимой получил повторное повреждение.

Перед началом предсезонной подготовки летом 2023-го президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что Супряга пропустит старт чемпионата. В июне функционер отметил, что восстановление 23-летнего нападающего займет 3-4 месяца. В конце концов, Владислав не попал в заявку на сезон украинской Премьер-лиги, которую клуб обнародовал в июле.

В начале сентября форвард киевлян показал свое восстановление. Уже во время международной паузы в сентябре Супряга под 21-м номером появился в списке игроков, которых «Динамо» заявило на сезон УПЛ.

Пока неизвестно, когда именно Супряга сможет сыграть за «бело-синих» после длительного перерыва. Владислав не играл на клубном уровне в официальном матче с 6 февраля 2022 года, а последний раз выходил на поле в июне 2022 года за молодежную сборную Украины.