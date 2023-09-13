Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 20:04 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:13
509
5

Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины

Форвард пропустил весь прошлый сезон из-за травмы

13 сентября 2023, 20:04 | Обновлено 13 сентября 2023, 20:13
509
5
Динамо заявило Владислава Супрягу на чемпионат Украины
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

«Динамо» заявило нападающего Владислава Супрягу на нынешний сезон после продолжительного отсутствия. Форвард находится в составе команды на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

Супряга в предыдущем сезоне не сыграл ни одного официального матча за «Динамо». После возвращения из аренды из «Сампдории» летом 2022 года у Владислава были проблемы с тазобедренным суставом и он перенес операцию. Первую половину сезона игрок провел, восстанавливаясь от травмы бедра, но зимой получил повторное повреждение.

Перед началом предсезонной подготовки летом 2023-го президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что Супряга пропустит старт чемпионата. В июне функционер отметил, что восстановление 23-летнего нападающего займет 3-4 месяца. В конце концов, Владислав не попал в заявку на сезон украинской Премьер-лиги, которую клуб обнародовал в июле.

В начале сентября форвард киевлян показал свое восстановление. Уже во время международной паузы в сентябре Супряга под 21-м номером появился в списке игроков, которых «Динамо» заявило на сезон УПЛ.

Пока неизвестно, когда именно Супряга сможет сыграть за «бело-синих» после длительного перерыва. Владислав не играл на клубном уровне в официальном матче с 6 февраля 2022 года, а последний раз выходил на поле в июне 2022 года за молодежную сборную Украины.

По теме:
ЮКСА потеряла очки, Чайка победила Дружбу
Источник: в контракте Пихаленка с Днепром-1 есть клаусула в 6 миллионов
ВИДЕО. Пушечный выстрел Мельниченко принес победу для ФСК Мариуполь
Владислав Супряга Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Источник Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Футбол | 12 сентября 2023, 20:35 47
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии

Важный матч отбора пройдет на Сан-Сиро

Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Футбол | 12 сентября 2023, 23:45 1
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации Евро-2024

Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Футбол | 12.09.2023, 23:39
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скуадра осталась неприступной. Сборная Украины проиграла Италии
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
Футбол | 13.09.2023, 15:27
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
Скандал в матче Полесье – Оболонь. Комитет арбитров вынес решение
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Футбол | 13.09.2023, 19:09
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Глен ДЖОНСОН: «Мне жаль Мудрика»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
есть такая категория в медицинской статистике "часто и длительно болеющие"
Ответить
0
umnuy2
это будущий Шевченко говорили они
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
igor shmuylo
 вернулось бревно или деревяжка , которая в пустые ворота не  попадает. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
Та выпускали б его хоть уже когда решен итог матча или на кубок если будет проводиться еще когда-то ну или в аренду в п какую сдали, все ж лучше чем бы сидел на лавке плакал по дашке
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
Украина проиграла Словении и прощается с чемпионатом Европы
11.09.2023, 19:50 25
Волейбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
ВИДЕО. Беллингем случайно зашел в автобус сборной Украины после матча
11.09.2023, 20:33 9
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
Турнирные таблицы Евро-2024. Италия, Украина и македонцы имеют по 7 очков
12.09.2023, 23:59 3
Футбол
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
РЕБРОВ: «Сложная группа. Если смотреть в таблицу, то у нас есть шансы»
13.09.2023, 00:35 39
Футбол
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
Брат голкипера Шахтера погиб на войне с россией
12.09.2023, 17:25
Война
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
12.09.2023, 10:05 7
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
13.09.2023, 00:06 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем