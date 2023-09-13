Источник: в контракте Пихаленка с Днепром-1 есть клаусула в 6 миллионов

По информации ТаТоТаке, контракт «Днепра-1» и ключевого хавбека Александра Пихаленка, который действует до середины 2025 года, включает в себя клаусулу.

Она составляет шесть миллионов евро.

При этом клуб, у которого есть определенные финансовые вопросы после неудачи в еврокубках, в целом, открыт для продажи 26-летнего игрока и других футболистов.

Сообщается, что к Пихаленку уже есть интерес ряда зарубежных клубов.