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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Болельщик простит все, кроме безразличия»
Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 17:47 |
382
1

Сергей КОВАЛЕЦ: «Болельщик простит все, кроме безразличия»

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины поделился мнениями по поводу игры Украины с Италией

13 сентября 2023, 17:47 |
382
1
Сергей КОВАЛЕЦ: «Болельщик простит все, кроме безразличия»
УАФ. Сергей Ковалец

Бывший главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец поделился мыслями после матча национальной команды Украины с Италией.

– От матчей осталось больше позитива – по игре, самоотдаче и желанию. Играли с топовыми соперниками, которые могут собрать по 2-3 сборные и это не скажется негативно на качестве игры и результате.

– Какие отличия увидели между матчами против Англии и Италии?
– Против англичан наша сборная хорошо организовала именно командную защиту и проводила качественные ответные атаки, что привело к классному голу Зинченко в результате многоходовки с Цыганковым и Коноплей.

– А против итальянцев?
– Считаю, что Италия сыграла в свой лучший футбол со времени, как они стали чемпионами Европы.

– Чего нам не хватило?
– Немного не хватило эмоций. Не смогли полностью восстановиться психологически после Англии. Где-то было видно, что с Италией не хватает энергетики и куража, который был с англичанами. Матчи через 2 на 3 с топ-командами для нас это пока что тяжело. Тем более Спалетти провел ротацию, сменил группу футболистов.

– Что скажете о футболе, который Ребров пытается поставить сборной?
– Прежде всего – максимальная организация игры. Тренерский штаб реально оценивает возможности в матчах с топ-соперниками и намерен больше играть от защиты. Да, эти соперники больше владели мячом, наносили удары. Но играть с ними в открытый футбол – еще труднее. Скоростной переход из обороны в атаку – ключевое, что должно у нас хорошо получаться для получения результата при такой игре. С итальянцами командная игра в обороне должна была бы быть лучше, ведь соперник создал немало и Бущан много спасал.

– Стоит ли отмечать кого-то персонально из наших игроков?
– Я бы делал акцент на команду. Болельщик простит все, кроме равнодушия. У команды не было равнодушия. Ребята играли искренне за свою страну. Это очень важно во время войны. Два моих зятя служат на передовой. Один из них присылает мне фото и пишет: "Мы смотрим матч сборной и дежурим. Идут обстрелы". У меня мурашки по коже. Вот это важно! Воины отмечают, что у игроков нет равнодушия!

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Сергей Ковалец сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Италия - Украина
Источник УПЛ-ТВ
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