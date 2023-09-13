Испания13 сентября 2023, 17:30 |
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Заслужил. Барселона подтвердила, что Хави получит новый контракт
Об этом рассказал спортивный директор клуба
13 сентября 2023, 17:30 |
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Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил, что тренер команды Хави вскоре подпишет новый контракт, о чем ранее уже сообщалось в прессе.
«Хави получил новый контракт, скоро все подпишем. Он это заслужил своей работой. Сколько лет? Скоро вы узнаете, но мы полностью доверяем Хави наше будущее», – сказал Деку.
В минувшем сезоне команда впервые с 2019 года выиграла чемпионат Испании.
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