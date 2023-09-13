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  4. Соболева обыграла россиянку в первом раунде 40-тысячника ITF
ITF
13 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:57
199
0

Соболева обыграла россиянку в первом раунде 40-тысячника ITF

Анастасия в трех сетах сломила сопротивление Ксении Ласкутовой

13 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:57
199
0
Соболева обыграла россиянку в первом раунде 40-тысячника ITF
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Скопье.

В матче первого раунда украинка, получившая 12-й номер посева, в напряженном трехсетовом поединке переиграла Ксению Ласкутову.

Скопье. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина, 12) – Ксения Ласкутова – 7:6(4), 6:7(3), 6:3

В следующем раунде Соболева сыграет против Радки Зелничковой из Словакии или Сада Нахиманы из Бурунди.

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Анастасия Соболева
Источник Sport.ua
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