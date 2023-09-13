Соболева обыграла россиянку в первом раунде 40-тысячника ITF

Украинская теннисистка Анастасия Соболева стартовала с победы на 40-тысячнике ITF в Скопье.

В матче первого раунда украинка, получившая 12-й номер посева, в напряженном трехсетовом поединке переиграла Ксению Ласкутову.

Скопье. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина, 12) – Ксения Ласкутова – 7:6(4), 6:7(3), 6:3

В следующем раунде Соболева сыграет против Радки Зелничковой из Словакии или Сада Нахиманы из Бурунди.