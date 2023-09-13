Киченок/Фридзам – Кавагути/Кобори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Осаке
14 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.
В 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против японского тандема Юко Кавагути / Момоко Кобори. Встреча начнется 3-м запуском на корте №1 после матча Хартоно – Удварди. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.
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Далее победительницы матча Натела Дзаламидзе / Софья Лансере – Фернанда Контрерас Гомес / Деспіна Папамихаил.
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