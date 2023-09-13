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WTA
13 сентября 2023, 16:34 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:35
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0

Киченок/Фридзам – Кавагути/Кобори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Осаке

13 сентября 2023, 16:34 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:35
130
0
Киченок/Фридзам – Кавагути/Кобори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок и Анна-Лена Фридзам

14 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против японского тандема Юко Кавагути / Момоко Кобори. Встреча начнется 3-м запуском на корте №1 после матча Хартоно – Удварди. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее победительницы матча Натела Дзаламидзе / Софья Лансере – Фернанда Контрерас Гомес / Деспіна Папамихаил.

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Надежда Киченок WTA Осака Анна-Лена Фридзам смотреть онлайн Юко Кавагути
Источник Sport.ua
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