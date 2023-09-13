Киченок/Фридзам – Кавагути/Кобори. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления на турнире WTA 250 в Осаке в парном разряде.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Анной-Леной Фридзам сразится против японского тандема Юко Кавагути / Момоко Кобори. Встреча начнется 3-м запуском на корте №1 после матча Хартоно – Удварди. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее победительницы матча Натела Дзаламидзе / Софья Лансере – Фернанда Контрерас Гомес / Деспіна Папамихаил.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА