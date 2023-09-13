Кубок Дэвиса13 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:15
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Кубок Дэвиса. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября в 15:00 матчи второго дня группового этапа Кубка Дэвиса
13 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:15
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В среду, 13 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.
Трансляция матчей второго дня начнется в 15:00 по киевскому времени.
Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кубок Дэвиса-2023, групповой этап
Второй день. 13 сентября
- Канада – Италия
- Австралия – Великобритания
- Испания – Чехия
- Хорватия – США
Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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