Кубок Дэвиса. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 13 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.

Трансляция матчей второго дня начнется в 15:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Второй день. 13 сентября

Канада – Италия

Австралия – Великобритания

Испания – Чехия

Хорватия – США

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция