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Кубок Дэвиса
13 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:15
296
0

Кубок Дэвиса. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 15:00 матчи второго дня группового этапа Кубка Дэвиса

13 сентября 2023, 17:14 | Обновлено 13 сентября 2023, 17:15
296
0
Кубок Дэвиса. День 2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
daviscup.com

В среду, 13 сентября, продолжатся матчи группового этапа Кубка Дэвиса-2023.

Трансляция матчей второго дня начнется в 15:00 по киевскому времени.

Все лучшие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубок Дэвиса-2023, групповой этап

Второй день. 13 сентября

  • Канада – Италия
  • Австралия – Великобритания
  • Испания – Чехия
  • Хорватия – США

Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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