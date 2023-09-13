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  4. Украина - Колумбия. Туманная возможность пройти в квалификацию Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
13 сентября 2023, 19:07 |
157
0

Украина - Колумбия. Туманная возможность пройти в квалификацию Кубка Дэвиса

Сборная Украины примет гостей из Южной Америки в Грузии

13 сентября 2023, 19:07 |
157
0
Украина - Колумбия. Туманная возможность пройти в квалификацию Кубка Дэвиса
Facebook ФТУ

14–15 сентября состоится матч Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии. Встреча, номинально домашняя для украинской команды, пройдет в Грузии на кортах Garikula Tennis Club в Каспи. Ранее сборные Украины и Колумбии между собой не играли.

Сборная Украины

  • Алексей Крутых (АТР №253, №428 в парах)
  • Владислав Орлов (АТР №408, №267 в парах)
  • Александр Овчаренко (АТР №641, №410 в парах)
  • Вячеслав Белинский (АТР №963, №659 в парах)
  • Илья Белобородько (АТР №1062, №838 в парах)

Сборная Украины подошла к матчу против сборной Колумбии далекой от оптимального состава. Первая и третья ракетки Украины Виталий Сачко и Илья Марченко выступают на турнирах серии Челленджер в Польше и США, а пятый по рейтингу украинский теннисист Эрик Ваншельбойм – на турнире Мирового тура ITF в Руанде.

Также на турнире серии Челленджер играет первая ракетка Украины в парном разряде и единственный украинец в топ-100 мирового рейтинга Денис Молчанов. Не вошел в состав сборной и Владислав Манафов, который не так давно был в топ-100 мирового рейтинга в парном разряде. Их сборной может не хватить ввиду того, что в парном разряде придется играть против двух бывших первых ракеток мира Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фары.

ФТУ. Алексей Крутых

Сборная Колумбии

  • Даниэль Элаи Галан (АТР №88)
  • Николас Мехия (АТР №305, №411 в парах)
  • Николас Барриентос (АТР №1390, №63 в парах)
  • Хуан Себастьян Кабаль (АТР №73 в парах)
  • Роберт Фара (АТР №133 в парах)

Главный «козырный туз» сборной Колумбии – в парном разряде. Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара – бывшие первые ракетки мира в парном разряде, одна из сильнейших пар 2010-х годов, которые выиграли два мэйджора, два мастерса и еще 16 титулов на других турнирах АТР. Добавим сюда Николаса Барриентоса, не столь титулованного, как Кабаль и Фара, но с 16-ю титулами на турнирах серии Челленджер, и становится очевидно – сборной Украины без Молчанова и Манафова будет очень непросто.

В одиночном разряде лидер сборной Колумбии — Даниэль Элаи Галан, который входит в топ-100 мирового рейтинга и периодически приближается в топ-50. В этом году он добрался до четвертого круга Уимблдона, а в прошлом сезоне вышел в третий круг Уимблдона и US Open. Николас Мехия - сейчас вторая ракетка Колумбии, но в четвертой сотне мирового рейтинга. Пожалуй, он – самое слабое звено сборной в одиночном разряде, но при необходимости может хорошо сыграть в паре.

Getti Images/Global Images Ukraine. Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара

Что на кону?

Команда, которая выиграет встречу, выйдет в квалификацию Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.

Расписание матчей

Первый день (четверг, 14.09)

11:00 - Алексей Крутых – Николас Мехия (0–0 H2H)
13:00* - Владислав Орлов – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)

Второй день (пятница, 15.09)

10:00 - Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
12:00* - Алексей Крутых – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)
14:00* - Владислав Орлов – Николас Мехия (0–0 H2H)
* – ориентировочное время

Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Колумбия состоится на телеканале Спорт1 и XSport.

Прогноз

Сборная Колумбии, без сомнения, – фаворит этой встречи, однако победа Алексея Крутых в первом матче, против Николаса Мехии, может дать сборной Украины необходимый импульс и шанс побороться за итоговую победу. Кроме того, в случае победы Крутых судьба матча не будет решаться в парном разряде.

Еще один шанс сборной Украины – в том, что раньше никто из украинских и колумбийских теннисистов между собой не играл. Этот фактор неизвестности соперников также может повлиять на ход встречи.

Прогноз Sport.ua: победа Колумбии со счетом 3:1 или 3:2.

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Источник Sport.ua
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