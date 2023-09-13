Украина - Колумбия. Туманная возможность пройти в квалификацию Кубка Дэвиса
Сборная Украины примет гостей из Южной Америки в Грузии
14–15 сентября состоится матч Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Колумбии. Встреча, номинально домашняя для украинской команды, пройдет в Грузии на кортах Garikula Tennis Club в Каспи. Ранее сборные Украины и Колумбии между собой не играли.
Сборная Украины
- Алексей Крутых (АТР №253, №428 в парах)
- Владислав Орлов (АТР №408, №267 в парах)
- Александр Овчаренко (АТР №641, №410 в парах)
- Вячеслав Белинский (АТР №963, №659 в парах)
- Илья Белобородько (АТР №1062, №838 в парах)
Сборная Украины подошла к матчу против сборной Колумбии далекой от оптимального состава. Первая и третья ракетки Украины Виталий Сачко и Илья Марченко выступают на турнирах серии Челленджер в Польше и США, а пятый по рейтингу украинский теннисист Эрик Ваншельбойм – на турнире Мирового тура ITF в Руанде.
Также на турнире серии Челленджер играет первая ракетка Украины в парном разряде и единственный украинец в топ-100 мирового рейтинга Денис Молчанов. Не вошел в состав сборной и Владислав Манафов, который не так давно был в топ-100 мирового рейтинга в парном разряде. Их сборной может не хватить ввиду того, что в парном разряде придется играть против двух бывших первых ракеток мира Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фары.
Сборная Колумбии
- Даниэль Элаи Галан (АТР №88)
- Николас Мехия (АТР №305, №411 в парах)
- Николас Барриентос (АТР №1390, №63 в парах)
- Хуан Себастьян Кабаль (АТР №73 в парах)
- Роберт Фара (АТР №133 в парах)
Главный «козырный туз» сборной Колумбии – в парном разряде. Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара – бывшие первые ракетки мира в парном разряде, одна из сильнейших пар 2010-х годов, которые выиграли два мэйджора, два мастерса и еще 16 титулов на других турнирах АТР. Добавим сюда Николаса Барриентоса, не столь титулованного, как Кабаль и Фара, но с 16-ю титулами на турнирах серии Челленджер, и становится очевидно – сборной Украины без Молчанова и Манафова будет очень непросто.
В одиночном разряде лидер сборной Колумбии — Даниэль Элаи Галан, который входит в топ-100 мирового рейтинга и периодически приближается в топ-50. В этом году он добрался до четвертого круга Уимблдона, а в прошлом сезоне вышел в третий круг Уимблдона и US Open. Николас Мехия - сейчас вторая ракетка Колумбии, но в четвертой сотне мирового рейтинга. Пожалуй, он – самое слабое звено сборной в одиночном разряде, но при необходимости может хорошо сыграть в паре.
Что на кону?
Команда, которая выиграет встречу, выйдет в квалификацию Мирового финала Кубка Дэвиса 2024.
Расписание матчей
Первый день (четверг, 14.09)
11:00 - Алексей Крутых – Николас Мехия (0–0 H2H)
13:00* - Владислав Орлов – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)
Второй день (пятница, 15.09)
10:00 - Илья Белобородько / Вячеслав Белинский – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара
12:00* - Алексей Крутых – Даниэль Элаи Галан (0–0 H2H)
14:00* - Владислав Орлов – Николас Мехия (0–0 H2H)
* – ориентировочное время
Прямая телетрансляция матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Колумбия состоится на телеканале Спорт1 и XSport.
Прогноз
Сборная Колумбии, без сомнения, – фаворит этой встречи, однако победа Алексея Крутых в первом матче, против Николаса Мехии, может дать сборной Украины необходимый импульс и шанс побороться за итоговую победу. Кроме того, в случае победы Крутых судьба матча не будет решаться в парном разряде.
Еще один шанс сборной Украины – в том, что раньше никто из украинских и колумбийских теннисистов между собой не играл. Этот фактор неизвестности соперников также может повлиять на ход встречи.
Прогноз Sport.ua: победа Колумбии со счетом 3:1 или 3:2.
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