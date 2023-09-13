Кубок Дэвиса13 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 13 сентября 2023, 13:48
224
0
Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Колумбия
Алексей Крутых и Владислав Орлов выйдут на корт в первый игровой день
13 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 13 сентября 2023, 13:48
224
0
Состоялась жеребьевка матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса Украина – Колумбия.
В первый игровой день за нашу команду сыграют Алексей Крутых и Владислав Орлов.
Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала.
Противостояние будет транслироваться украинскими телеканалами СПОРТ 1 и XSPORT.
Начало встреч по Киевскому времени:
Четверг, 14 сентября – в 11:00
Пятница, 15 сентября – в 10:00
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2023, 09:24 6
Экс-тренер сборной Украины – о матче против Италии
Теннис | 12 сентября 2023, 22:17 7
Американка вспомнила проигранный румынке финал Уимблдона
Футбол | 12.09.2023, 23:45
Футбол | 12.09.2023, 23:39
Теннис | 13.09.2023, 03:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.09.2023, 18:49 10
11.09.2023, 19:50 26
12.09.2023, 11:46 20
11.09.2023, 15:29
12.09.2023, 17:25
11.09.2023, 22:59
11.09.2023, 15:52 30
12.09.2023, 23:59 3