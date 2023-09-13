Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Колумбия

Состоялась жеребьевка матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса Украина – Колумбия.

В первый игровой день за нашу команду сыграют Алексей Крутых и Владислав Орлов.

Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала.

Противостояние будет транслироваться украинскими телеканалами СПОРТ 1 и XSPORT.

Начало встреч по Киевскому времени:

Четверг, 14 сентября – в 11:00

Пятница, 15 сентября – в 10:00