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Кубок Дэвиса
13 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 13 сентября 2023, 13:48
224
0

Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Колумбия

Алексей Крутых и Владислав Орлов выйдут на корт в первый игровой день

13 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 13 сентября 2023, 13:48
224
0
Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина – Колумбия
Федерация тенниса Украины

Состоялась жеребьевка матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса Украина – Колумбия.

В первый игровой день за нашу команду сыграют Алексей Крутых и Владислав Орлов.

Победитель встречи выйдет в квалификацию Мирового финала.

Противостояние будет транслироваться украинскими телеканалами СПОРТ 1 и XSPORT.

Начало встреч по Киевскому времени:

Четверг, 14 сентября – в 11:00
Пятница, 15 сентября – в 10:00

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