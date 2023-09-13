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  4. Пятенко назвал состав женской сборной на матчи первого розыгрыша Лиги наций
Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2023, 13:27 |
265
0

Пятенко назвал состав женской сборной на матчи первого розыгрыша Лиги наций

Учебно-тренировочный сбор начнется 18 сентября в Гданьске

13 сентября 2023, 13:27 |
265
0
Пятенко назвал состав женской сборной на матчи первого розыгрыша Лиги наций
УАФ

22-го и 26 сентября национальная женская сборная Украины сыграет свои первые поединки в групповом турнире дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА. УТС команды начнется 18 сентября в Гданьске.

Сине-желтые выступят в группе В3, где будут соревноваться с командами Польши, Сербии и Греции.

Украинская ассоциация футбола при поддержке Польского футбольного союза ранее согласовала с УЕФА место проведения домашнего матча национальной женской команды Украины с Сербией в рамках дебютного розыгрыша Лиги наций.

Поединок 1-го тура Украина – Сербия состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьский на городском стадионе имени Казимежа Дейны. Время начала игры – 16.00 по киевскому времени.

Добавим, что матч 2-го тура Польша – Украина состоится 26 сентября (начало – в 19.00 по киевскому времени). Принимать его будет Городской стадион в Гдыне.

Новый европейский отбор национальная женская сборная Украины начнет под руководством нового наставника. Напомним, что 31 августа подошел к своему завершению срок действия контракта испанского специалиста Луиса Кортеса, который стал первым иностранным тренером в истории национальной женской сборной Украины.

Таким образом, новый игровой сезон сборная начнет во главе с исполняющим обязанности главного тренера – Владимиром Пятенко.

Наставник объявил список игроков национальной женской сборной команды Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в международных матчах со сборными Сербии и Польши.

Сбор команды, в состав которой войдет 23 футболистки, начнется 18 сентября в Гданьске. Отметим, что впервые в ряды национальной сборной будут вызваны сразу три футболистки – Яна Котик, Ирина Майбородина и Виктория Головач.

Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Ирина Котяш (все – «Ворскла» Полтава), Анастасия Воронина («Колос» Ковалевка), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина («Колос» Ковалевка), Виктория Головач («Шахтер» Донецк), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухив (все – «Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Даяна Семкив («Кривбасс» Кривой Рог), Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (обе – «Жилстрой-1» Харьков), Кристина Перевизнык («Карагюмрюк», Турция).

Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе – «Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).

Женская Лига наций-2023/2024

Группа В3

1 тур

22.09.2023

Украина – Сербия
Греция – Польша

2 тур

26.09.2023

Польша – Украина
Сербия – Греция

3 тур

27.10.2023

Греция – Украина
Польша – Сербия

4 тур

31.10.2023

Украина – Греция
Сербия – Польша

5 тур

01.12.2023

Украина – Польша
Греция – Сербия

6 тур

05.12.2023

Сербия – Украина
Польша – Греция

Результаты жеребьевки женской Лиги наций-2023/2024

Лига А

Группа А1: Англия, Нидерланды, Бельгия, Шотландия.
Группа А2: Франция, Норвегия, Австрия, Португалия.
Группа А3: Германия, Дания, Исландия, Уэльс.
Группа А4: Швеция, Испания, Италия, Швейцария.

Лига В

Группа В1: Ирландия, Северная Ирландия, Венгрия, Албания, Венгрия.
Группа В2: Финляндия, Румыния, Словакия, Хорватия.
Группа В3: Польша, Сербия, Украина, Греция.
Группа В4: Чехия, Словения, Босния и Герцеговина, Беларусь.

Лига С

Группа С1: Мальта, Молдова, Латвия, Андорра.
Группа С2: Турция, Люксембург, Литва, Грузия.
Группа С3: Азербайджан, Черногория, Кипр, Фарерские о-ва.
Группа С4: Израиль, Эстония, Казахстан, Армения, Эстония.
Группа С5: Северная Македония, Косово, Болгария.

Как будут проходить матчи в группах?

Все матчи на групповом этапе будут проводиться в соответствии с привычным форматом – дома и на выезде против каждого соперника в группе. За победу будут начисляться три очка, за ничью – одно, за поражение – ни одного.

Кто сыграет в финальной стадии?

Четыре победителя групп Лиги А выходят в финальный турнир.

Кто вылетает? Кто сыграет в стыковых матчах?

Лига A

Две лучшие команды в каждой группе остаются в Лиге А в рамках европейской квалификации женского ЧЕ-2025.

Четыре команды, занявшие третьи места, играют в стыковых матчах против сборных, занявших вторые места в группах Лиги B. Победитель каждого противостояния сыграет в Лиге A в рамках европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге B.

Команды, занявшие четвертые места, вылетают в Лигу B.

Лига B

Четыре победителя групп переходят в Лигу А.

Четыре команды, занявшие вторые места, играют в стыковых матчах против сборных, занявших третьи места в Лиге А. Победители сыграют в Лиге А; проигравшие команды сыграют в Лиге B.

Три лучшие команды, занявшие третьи места, играют в стыковых матчах против трех лучших команд, занявших вторые места в Лиге C. Победители сыграют в Лиге B в рамках европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.

Команда с самым низким рейтингом среди занявших третье место, и четыре команды, занявшие четвертые места, переходят в Лигу C.

Лига C

Пять победителей групп переходят в Лигу B.

Три лучшие команды, занявшие вторые места, играют в стыковых матчах с тремя лучшими командами, занявшими третьи места в Лиге B. Победители сыграют в Лиге B в рамках европейской квалификации; проигравшие команды сыграют в Лиге C.

Остальные команды остаются в Лиге C.

Как будет проходить финальная стадия Лиги наций?

Четыре победителя групп Лиги А выходят в финальную стадию, которая пройдет по системе одноматчевого плей-офф. Участники проведут полуфинальные матчи, финал и матч за третье место. Жеребьевка определит полуфинальные пары и хозяев во всех матчах. Победитель финала станет обладателем трофея Лиги наций УЕФА.

Кто выходит на Олимпийские игры-2024 в Париже?

Участники финала Лиги наций УЕФА выходят на женский олимпийский футбольный турнир вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.

Если путевка на Игры-2024 достанется ассоциации, которая не утверждена ФИФА как участник женского олимпийского футбольного турнира, ее место перейдет к следующей лучшей команде, которая не пробилась в финальный турнир.

Матчи за повышение/понижение в классе

Пары формируются жеребьевкой, в рамках противостояний проводятся матчи дома и на выезде. Команды, занявшие в своих группах третьи места, считаются сеяными и ответные матчи проводят дома.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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