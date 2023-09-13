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Саудовская Аравия
13 сентября 2023, 13:02 |
716
1

Лигу чемпионов Азии будут транслировать в Украине

Турнир будут показывать телеканалы компании «Поверхность ТВ»

13 сентября 2023, 13:02 |
716
1
Лигу чемпионов Азии будут транслировать в Украине

Телекомпания «Поверхность ТВ» официально сообщила о том, что ее телеканалы, «Спорт 1», «Спорт 2», «Спорт 3» и «Sport 1 Baltic» в новом сезоне будет транслировать Лигу чемпионов Азии.

Турнир стартует уже на следующей неделе, 18 сентября. На следующей неделе в прямом эфире будут показаны 17 матчей.

Лига чемпионов Азии стала объектом повышенного интереса из-за масштабного усиления клубов из Саудовской Аравии. В турнире выступят «Аль-Иттихад», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», за которые выступают такие звезды как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар и другие.

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Лига чемпионов Азии ТК Поверхность телеканал Спорт 1
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Sheva19
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