Лигу чемпионов Азии будут транслировать в Украине

Телекомпания «Поверхность ТВ» официально сообщила о том, что ее телеканалы, «Спорт 1», «Спорт 2», «Спорт 3» и «Sport 1 Baltic» в новом сезоне будет транслировать Лигу чемпионов Азии.

Турнир стартует уже на следующей неделе, 18 сентября. На следующей неделе в прямом эфире будут показаны 17 матчей.

Лига чемпионов Азии стала объектом повышенного интереса из-за масштабного усиления клубов из Саудовской Аравии. В турнире выступят «Аль-Иттихад», «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», за которые выступают такие звезды как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар и другие.