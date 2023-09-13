Ангелина Калинина – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

Во втором раунде соперницей украинки станет чешка Барбора Крейчикова (№13 WTA). Встреча начнется третьим запуском на центральном корте после матча Жабер – Потапова. Ориентировочное время начала поединка – 00:30 по Киеву.

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Ранее девушки сыграли два матча, оба выиграла чешка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Беатрис Хаддад Майи (№20 WTA) или Марты Костюк (№45 WTA).

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