ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси

Сегодня «Челси» вместе со своим техническим спонсором команды, американской компанией «Nike», провел презентацию третьего комплекта формы на сезон 2023/2024. В ней принял участие и украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик.

«Челси» будет играть в светло-голубом комплекте формы. Он выполнен в том же цвете, что и самая первая форма в истории «Челси» образца 1905 года.

Ранее «Челси» на шесть недель остался без дорогостоящего новичка Ромео Лавия.