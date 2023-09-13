Англия13 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:29
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ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
«Синие» показали свой третий комплект формы
13 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:29
738
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Сегодня «Челси» вместе со своим техническим спонсором команды, американской компанией «Nike», провел презентацию третьего комплекта формы на сезон 2023/2024. В ней принял участие и украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик.
«Челси» будет играть в светло-голубом комплекте формы. Он выполнен в том же цвете, что и самая первая форма в истории «Челси» образца 1905 года.
Ранее «Челси» на шесть недель остался без дорогостоящего новичка Ромео Лавия.
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Комментарии 4
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ну, вже не дарма придбали
Це його максимум в "Челсі" - фотомодель для презентації 3-го комплекту форми.
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