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  4. ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
Англия
13 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:29
738
4

ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси

«Синие» показали свой третий комплект формы

13 сентября 2023, 10:28 | Обновлено 13 сентября 2023, 10:29
738
4
ФОТО. Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
ФК Челси. Михаил Мудрик

Сегодня «Челси» вместе со своим техническим спонсором команды, американской компанией «Nike», провел презентацию третьего комплекта формы на сезон 2023/2024. В ней принял участие и украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик.

«Челси» будет играть в светло-голубом комплекте формы. Он выполнен в том же цвете, что и самая первая форма в истории «Челси» образца 1905 года.

Ранее «Челси» на шесть недель остался без дорогостоящего новичка Ромео Лавия.

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Челси Михаил Мудрик игровая форма фото
Источник ФК Челси
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Alehandro
ну, вже не дарма придбали
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Serhii P.
Це його максимум в "Челсі" - фотомодель для презентації 3-го комплекту форми.
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