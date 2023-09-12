ВИДЕО. Чудо помогло. Перекладина спасла сборную Украины от гола

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

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Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

Интересный эпизод произошел во втором тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев.

Перекладина чудом спасла сборную Украины от пропущенного гола на 68-й минуте.

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