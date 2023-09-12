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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:30
1034
0

ВИДЕО. Чудо помогло. Перекладина спасла сборную Украины от гола

Эпизод случился во втором тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев

12 сентября 2023, 23:23 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:30
1034
0
ВИДЕО. Чудо помогло. Перекладина спасла сборную Украины от гола
MEGOGO

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

Интересный эпизод произошел во втором тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев.

Перекладина чудом спасла сборную Украины от пропущенного гола на 68-й минуте.

❗️ Смотрите видео эпизода в Telegram

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Источник Sport.ua
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