ВИДЕО. Чудо помогло. Перекладина спасла сборную Украины от гола
Эпизод случился во втором тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.
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Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.
Интересный эпизод произошел во втором тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев.
Перекладина чудом спасла сборную Украины от пропущенного гола на 68-й минуте.
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