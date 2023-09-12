Чемпионат Европы12 сентября 2023, 23:29 |
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Ярмоленко стал четвертым украинцем, который забивал сборной Италии
В ворота этой команды украинцы забиваю нечасто
12 сентября 2023, 23:29 |
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В матче отбора Евро-2024 Италия – Украина при счете 2:0 в пользу соперника один мяч отыграл капитан украинской национальной команды Андрей Ярмоленко. Для форварда это 46-й гол в составе сборной.
Отметим, что Ярмоленко стал всего четвертым украинцем, который забивал гол в ворота сборной Италии.
Украинские футболисты, который забивали в ворота сборной Италии
- Андрей Полунин (1995 год)
- Андрей Шевченко (2007)
- Руслан Малиновский (2018)
- Андрей Ярмоленко (2023)
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