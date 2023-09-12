Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко стал четвертым украинцем, который забивал сборной Италии
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 23:29 |
780
0

Ярмоленко стал четвертым украинцем, который забивал сборной Италии

В ворота этой команды украинцы забиваю нечасто

12 сентября 2023, 23:29 |
780
0
Ярмоленко стал четвертым украинцем, который забивал сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче отбора Евро-2024 Италия – Украина при счете 2:0 в пользу соперника один мяч отыграл капитан украинской национальной команды Андрей Ярмоленко. Для форварда это 46-й гол в составе сборной.

Отметим, что Ярмоленко стал всего четвертым украинцем, который забивал гол в ворота сборной Италии.

Украинские футболисты, который забивали в ворота сборной Италии

  1. Андрей Полунин (1995 год)
  2. Андрей Шевченко (2007)
  3. Руслан Малиновский (2018)
  4. Андрей Ярмоленко (2023)
По теме:
СУДАКОВ: «Обул бутсы с пластиковыми шипами, надо было с металлическими»
Назван Лев матча сборной Украины против Италии в квалификации Евро-2024
Сергей РЕБРОВ: «Не понимаю, почему говорят, что у сборной Италии кризис»
Андрей Шевченко Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Италия - Украина Андрей Полунин Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Футбол | 12 сентября 2023, 20:35 47
Ребров определил состав Украины на матч против Италии
Ребров определил состав Украины на матч против Италии

Важный матч отбора пройдет на Сан-Сиро

Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Футбол | 12 сентября 2023, 06:45 0
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина

Поединок, который имеет большое значение для обеих команд

ВИДЕО. Фраттези оформил дубль в ворота Украины. VAR офсайда не нашел
Футбол | 12.09.2023, 22:23
ВИДЕО. Фраттези оформил дубль в ворота Украины. VAR офсайда не нашел
ВИДЕО. Фраттези оформил дубль в ворота Украины. VAR офсайда не нашел
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Италии нужно бояться Мудрика за скорость и класс»
Футбол | 12.09.2023, 19:52
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Италии нужно бояться Мудрика за скорость и класс»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Италии нужно бояться Мудрика за скорость и класс»
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Теннис | 12.09.2023, 10:05
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-первая ракетка мира дисквалифицирована до 2026 года
12.09.2023, 18:49 9
Теннис
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
12.09.2023, 12:48
Волейбол
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
11.09.2023, 00:02 6
Футбол
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Свёнтек потеряла статус первой ракетки мира
11.09.2023, 12:39 4
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
11.09.2023, 05:05 3
Футбол
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
Италия – Украина – 2:1. Поражение в Милане. Видео голов и обзор
12.09.2023, 23:45
Футбол
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
11.09.2023, 14:45 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем