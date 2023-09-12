Ярмоленко стал четвертым украинцем, который забивал сборной Италии

В матче отбора Евро-2024 Италия – Украина при счете 2:0 в пользу соперника один мяч отыграл капитан украинской национальной команды Андрей Ярмоленко. Для форварда это 46-й гол в составе сборной.

Отметим, что Ярмоленко стал всего четвертым украинцем, который забивал гол в ворота сборной Италии.

Украинские футболисты, который забивали в ворота сборной Италии