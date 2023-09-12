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Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 23:14 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:27
1389
0

ВИДЕО. Сэйв после ляпа. Как Бущан исправил свою грубую ошибку

Украинский голкипер отдал передачу прямо на ногу сопернику из Италии

12 сентября 2023, 23:14 | Обновлено 12 сентября 2023, 23:27
1389
0
ВИДЕО. Сэйв после ляпа. Как Бущан исправил свою грубую ошибку
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

Забавный эпизод произошел во втором тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев.

Украинский голкипер Георгий Бущан отдал передачу прямо на ногу сопернику из Италии, но сумел исправиться, сделав сложный сэйв.

❗️ Смотрите видео эпизода в Telegram

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Источник Sport.ua
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