ВИДЕО. Сэйв после ляпа. Как Бущан исправил свою грубую ошибку
Украинский голкипер отдал передачу прямо на ногу сопернику из Италии
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.
Забавный эпизод произошел во втором тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев.
Украинский голкипер Георгий Бущан отдал передачу прямо на ногу сопернику из Италии, но сумел исправиться, сделав сложный сэйв.
❗️ Смотрите видео эпизода в Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок на «Сан-Сиро» не сыграют
Игрок близок к легенде