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WTA
12 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:51
61
0

Костюк / Паркс – Коллинс / Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Сан-Диего

12 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:51
61
0
Костюк / Паркс – Коллинс / Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

13 сентября украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Алишей Паркс из США сразится против американского тандема Даниэль Коллинс / Коко Вандевей. Встреча начнется 3-м запуском на центральном корте после матча Кенин – Кудерметова. Ориентировочное время начала поединка – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительницы матча сразятся с четвертым сеяным дуэтом Людмила Киченок / Алена Остапенко.

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Источник Sport.ua
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