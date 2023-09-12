Костюк / Паркс – Коллинс / Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Сан-Диего
13 сентября украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего в парном разряде.
В первом раунде украинка в дуэте с Алишей Паркс из США сразится против американского тандема Даниэль Коллинс / Коко Вандевей. Встреча начнется 3-м запуском на центральном корте после матча Кенин – Кудерметова. Ориентировочное время начала поединка – 01:00 по Киеву.
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В следующем раунде победительницы матча сразятся с четвертым сеяным дуэтом Людмила Киченок / Алена Остапенко.
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