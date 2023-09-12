Два гола до Шевченко. Ярмоленко забил 46-й мяч в сборной Украины

В матче отбора Евро-2024 Италия - Украина при счете 2:0 в пользу соперника один мяч отыграл капитан украинской национальной команды Андрей Ярмоленко.

Для форварда это 46-й гол в составе сборной. До рекордсмена Андрея Шевченко остался забить всего два мяча.

На третьем месте находится Евгений Коноплянка с 21 точным ударом.