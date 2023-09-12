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  4. Два гола до Шевченко. Ярмоленко забил 46-й мяч в сборной Украины
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 22:36 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:37
1273
1

Два гола до Шевченко. Ярмоленко забил 46-й мяч в сборной Украины

Игрок близок к легенде

12 сентября 2023, 22:36 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:37
1273
1
Два гола до Шевченко. Ярмоленко забил 46-й мяч в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче отбора Евро-2024 Италия - Украина при счете 2:0 в пользу соперника один мяч отыграл капитан украинской национальной команды Андрей Ярмоленко.

Для форварда это 46-й гол в составе сборной. До рекордсмена Андрея Шевченко остался забить всего два мяча.

На третьем месте находится Евгений Коноплянка с 21 точным ударом.

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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Италия - Украина
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
Ярмола все ще топ. я дуже хочу щоб він перегнав Шеву. заслуговує! 
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