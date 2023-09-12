Два гола до Шевченко. Ярмоленко забил 46-й мяч в сборной Украины
Игрок близок к легенде
В матче отбора Евро-2024 Италия - Украина при счете 2:0 в пользу соперника один мяч отыграл капитан украинской национальной команды Андрей Ярмоленко.
Для форварда это 46-й гол в составе сборной. До рекордсмена Андрея Шевченко остался забить всего два мяча.
На третьем месте находится Евгений Коноплянка с 21 точным ударом.
На чолі найкращих бомбардирів збірної України за всю історію:— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) September 12, 2023
48⚽️Андрій #Шевченко
46⚽️Андрій #Ярмоленко#ITAUKR #ІТАУКР #збірна
Вірите в Ярмолу чи вболіваєте за рекорд Шеви? pic.twitter.com/Bg4DpmVvce
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