Чемпионат Европы12 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:48
1035
0
ВИДЕО. Фраттези оформил дубль в ворота Украины. VAR офсайда не нашел
Судья засчитал спорный гол на 28-й минуте матча квалификации Евро-2024
12 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:48
1035
0
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.
❗️ Смотрите видео гола в Telegram
На 28-й минуте Давиде Фраттези оформил дубль в ворота Украины. Арбиты VAR офсайда не обнаружили
ГОЛ! 2:0. Давиде Фраттези, 28 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 сентября 2023, 10:05 7
Ангелина оказалась сильнее Каролины Плишковой
Футбол | 12 сентября 2023, 10:18 21
Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок на «Сан-Сиро» не сыграют
Футбол | 12.09.2023, 21:29
Война | 12.09.2023, 17:25
Футбол | 12.09.2023, 22:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.09.2023, 17:41 6
11.09.2023, 19:50 25
11.09.2023, 20:30 16
11.09.2023, 14:45 20
11.09.2023, 00:10
10.09.2023, 19:13 6
11.09.2023, 11:39 1
10.09.2023, 20:30 4