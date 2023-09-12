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  4. ВИДЕО. Фраттези оформил дубль в ворота Украины. VAR офсайда не нашел
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:48
1035
0

ВИДЕО. Фраттези оформил дубль в ворота Украины. VAR офсайда не нашел

Судья засчитал спорный гол на 28-й минуте матча квалификации Евро-2024

12 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:48
1035
0
ВИДЕО. Фраттези оформил дубль в ворота Украины. VAR офсайда не нашел
MEGOGO

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

❗️ Смотрите видео гола в Telegram

На 28-й минуте Давиде Фраттези оформил дубль в ворота Украины. Арбиты VAR офсайда не обнаружили

ГОЛ! 2:0. Давиде Фраттези, 28 мин

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Источник Sport.ua
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