Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 14:27 | Обновлено 13 сентября 2023, 14:33
774
2

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Уйти в другой чемпионат? У меня контракт до лета»

Хавбек еще не исключает переезд в заграничный чемпионат

13 сентября 2023, 14:27 | Обновлено 13 сентября 2023, 14:33
774
2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Уйти в другой чемпионат? У меня контракт до лета»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко не исключил, что последует примеру Сергея Кривцова и Сергея Сидорчука, которые на позднем этапе карьеры отправились в заграничные чемпионаты.

«Конечно, мне немного грустно. Ушел Сергей Кривцов, теперь в США у нас любимая команда – «Интер» Майами. Сергей Сидорчук ушел в Бельгию... Немного грустно, хотя мы были соперниками, но мы были рядом десяток лет. Люди, которых я уважаю, уходят из УПЛ, чемпионат становится слабее. Будем держать оборону, чтобы уровень не падал».
«Из-за войны уровень падает, а мы должны помогать молодежи и держать тут все. У меня до лета контракт с «Шахтером», а дальше посмотрим. Но могу сказать, что чувствую себя хорошо», — сказал Степаненко.
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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник ВЗбирна
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Алексей
Степаненко надо было раньше уходить в другой чемпионат 
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