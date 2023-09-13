Тарас СТЕПАНЕНКО: «Уйти в другой чемпионат? У меня контракт до лета»

Лидер «Шахтера» Тарас Степаненко не исключил, что последует примеру Сергея Кривцова и Сергея Сидорчука, которые на позднем этапе карьеры отправились в заграничные чемпионаты.

«Конечно, мне немного грустно. Ушел Сергей Кривцов, теперь в США у нас любимая команда – «Интер» Майами. Сергей Сидорчук ушел в Бельгию... Немного грустно, хотя мы были соперниками, но мы были рядом десяток лет. Люди, которых я уважаю, уходят из УПЛ, чемпионат становится слабее. Будем держать оборону, чтобы уровень не падал».

«Из-за войны уровень падает, а мы должны помогать молодежи и держать тут все. У меня до лета контракт с «Шахтером», а дальше посмотрим. Но могу сказать, что чувствую себя хорошо», — сказал Степаненко.