Украина. Премьер лига12 сентября 2023, 22:11 |
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер лидирует, но у Динамо три матча в запасе»
Тренер рассчитывает отыграть отставание в 8 очков
12 сентября 2023, 22:11 |
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Наставник «Динамо» Мирча Луческу надеется, что после паузы на матчи сборных киевская команда начнет отыгрывать отставание от «Шахтера» в таблице чемпионата Украины.
«Мы готовимся к возобновлению чемпионата Украины, у нас матч с «Ворсклой». «Шахтер» опережает нас на 8 очков, но у нас три матча в запасе и можем выйти в лидеры».
«Последние дни я провел в Бухаресте, но сейчас вернулся в Киев», – сказал Луческу.
«Шахтер» лидирует с 14 очками, а киевляне занимают 10-е место с 6 пунктами.
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