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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер лидирует, но у Динамо три матча в запасе»
Украина. Премьер лига
12 сентября 2023, 22:11 |
498
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер лидирует, но у Динамо три матча в запасе»

Тренер рассчитывает отыграть отставание в 8 очков

12 сентября 2023, 22:11 |
498
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Шахтер лидирует, но у Динамо три матча в запасе»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Наставник «Динамо» Мирча Луческу надеется, что после паузы на матчи сборных киевская команда начнет отыгрывать отставание от «Шахтера» в таблице чемпионата Украины.

«Мы готовимся к возобновлению чемпионата Украины, у нас матч с «Ворсклой». «Шахтер» опережает нас на 8 очков, но у нас три матча в запасе и можем выйти в лидеры».

«Последние дни я провел в Бухаресте, но сейчас вернулся в Киев», – сказал Луческу.

«Шахтер» лидирует с 14 очками, а киевляне занимают 10-е место с 6 пунктами.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига
Источник Tuttosport
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