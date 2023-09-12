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  4. Бавария не против обсудить переход Нагельсманна в сборную Германии
Германия
12 сентября 2023, 21:53 |
708
0

Бавария не против обсудить переход Нагельсманна в сборную Германии

У тренера контракт с клубом

12 сентября 2023, 21:53 |
708
0
Бавария не против обсудить переход Нагельсманна в сборную Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил о том, что мюнхенский клуб не против обсудить с Немецким футбольным союзом ситуацию Юлиана Нагельсманна.

Тренер покинул мюнхенскую команду, но остался на контракте, поэтому немецкой федерации нужно договориться с клубом о расторжении соглашения.

«Мы открыты к тому, чтобы найти решение вопроса. Это не проблема», – сказал Хенесс.

Сборная Германии осталась без тренера после увольнения Ханса-Дитера Флика. Команда готовится к домашнему Евро-2024.

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Юлиан Нагельсманн Бавария сборная Германии по футболу Ули Хенесс
Источник Sky Germany
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