Бавария не против обсудить переход Нагельсманна в сборную Германии

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил о том, что мюнхенский клуб не против обсудить с Немецким футбольным союзом ситуацию Юлиана Нагельсманна.

Тренер покинул мюнхенскую команду, но остался на контракте, поэтому немецкой федерации нужно договориться с клубом о расторжении соглашения.

«Мы открыты к тому, чтобы найти решение вопроса. Это не проблема», – сказал Хенесс.

Сборная Германии осталась без тренера после увольнения Ханса-Дитера Флика. Команда готовится к домашнему Евро-2024.