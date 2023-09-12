Германия12 сентября 2023, 21:53 |
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Бавария не против обсудить переход Нагельсманна в сборную Германии
У тренера контракт с клубом
12 сентября 2023, 21:53 |
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил о том, что мюнхенский клуб не против обсудить с Немецким футбольным союзом ситуацию Юлиана Нагельсманна.
Тренер покинул мюнхенскую команду, но остался на контракте, поэтому немецкой федерации нужно договориться с клубом о расторжении соглашения.
«Мы открыты к тому, чтобы найти решение вопроса. Это не проблема», – сказал Хенесс.
Сборная Германии осталась без тренера после увольнения Ханса-Дитера Флика. Команда готовится к домашнему Евро-2024.
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