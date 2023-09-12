Клуб Миколенко может стать американским. Эвертон готов сменить владельца

По информации британских СМИ, американская компания 777 Partners ведет переговоры с владельцем клуба АПЛ «Эвертон» Фархадом Мошири.

В последнее время ливерпульская команда, за которую выступает украинский защитник Виталий Миколенко, переживает непростые времена. В минувшем сезоне «Эвертон» едва не вылетел из АПЛ.

777 Partners владеет клубами «Дженоа», «Севилья», «Герта» и другими, однако во многих из этих кубов отмечается кризис в управлении.

Если сделка состоится, то половина клубов АПЛ будет с американскими собственниками.