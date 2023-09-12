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  4. Клуб Миколенко может стать американским. Эвертон готов сменить владельца
Англия
12 сентября 2023, 21:29 |
344
0

Клуб Миколенко может стать американским. Эвертон готов сменить владельца

У команды есть проблемы с результатами

12 сентября 2023, 21:29 |
344
0
Клуб Миколенко может стать американским. Эвертон готов сменить владельца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По информации британских СМИ, американская компания 777 Partners ведет переговоры с владельцем клуба АПЛ «Эвертон» Фархадом Мошири.

В последнее время ливерпульская команда, за которую выступает украинский защитник Виталий Миколенко, переживает непростые времена. В минувшем сезоне «Эвертон» едва не вылетел из АПЛ.

777 Partners владеет клубами «Дженоа», «Севилья», «Герта» и другими, однако во многих из этих кубов отмечается кризис в управлении.

Если сделка состоится, то половина клубов АПЛ будет с американскими собственниками.

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Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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