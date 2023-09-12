Чемпионат Европы12 сентября 2023, 21:08 |
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Зинченко проводит 55-й матч за сборную Украины, Довбик – 20-й
Юбилеи для двух игроков команды
12 сентября 2023, 21:08 |
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Наставник сборной Украины Сергей Ребров определил стартовый состав на матч отбора Евро-2024 против Италии. В основе вышел хавбек Александр Зинченко, для которого это 55-й матч в национальной команде.
Игрок дебютировал в сборной в 2015 году, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.
Матч с Италией станет 20-м для форварда Артема Довбика, который дебютировал в 2021 году. Нападающий успел забить 6 голов и сделал 3 ассиста.
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