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  4. Зинченко проводит 55-й матч за сборную Украины, Довбик – 20-й
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 21:08 |
323
0

Зинченко проводит 55-й матч за сборную Украины, Довбик – 20-й

Юбилеи для двух игроков команды

12 сентября 2023, 21:08 |
323
0
Зинченко проводит 55-й матч за сборную Украины, Довбик – 20-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Наставник сборной Украины Сергей Ребров определил стартовый состав на матч отбора Евро-2024 против Италии. В основе вышел хавбек Александр Зинченко, для которого это 55-й матч в национальной команде.

Игрок дебютировал в сборной в 2015 году, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Матч с Италией станет 20-м для форварда Артема Довбика, который дебютировал в 2021 году. Нападающий успел забить 6 голов и сделал 3 ассиста.

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Евро-2024 Артем Довбик Италия - Украина
Источник Sport.ua
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